B a s s e - T e r r e , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 6 , 5 h a c o l p i t o l a c o s t a d e l t e r r i t o r i o f r a n c e s e d ' o l t r e m a r e d e l l a G u a d a l u p a . L o h a r e s o n o t o L ' U S G e o l o g i c a l S u r v e y , s e n z a s e g n a l a r e a l m o m e n t o d a n n i o f e r i t i . S e c o n d o i s i s m o l o g i , l ' e p i c e n t r o d e l s i s m a s i è v e r i f i c a t o a c i r c a 1 6 0 c h i l o m e t r i a e s t d e l l ' i s o l a c a r a i b i c a , a u n a p r o f o n d i t à d i n o v e c h i l o m e t r i , i n t o r n o a l l e 8 , 3 0 l o c a l i . L e a u t o r i t à h a n n o e m e s s o u n ' a l l e r t a t s u n a m i d o p o l a s c o s s a i n i z i a l e , s e g u i t a d a d i v e r s e f o r t i s c o s s e d i a s s e s t a m e n t o .