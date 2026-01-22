L o n d r a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l " p r a g m a t i s m o b r i t a n n i c o " h a c o n t r i b u i t o a r i s o l v e r e l a c r i s i . C o n q u e s t e p a r o l e K e i r S t a r m e r h a a c c o l t o l a d e c i s i o n e d i D o n a l d T r u m p d i a b b a n d o n a r e l a m i n a c c i a d i i m p o r r e d a z i a l R e g n o U n i t o e a d a l c u n i a l t r i p a e s i d e l l a N a t o c h e s i e r a n o o p p o s t i a l s u o p i a n o d i a c q u i s i r e l a G r o e n l a n d i a . N e l s u o p r i m o d i s c o r s o p u b b l i c o d o p o l a m a r c i a i n d i e t r o d i T r u m p d i i e r i s e r a , S t a r m e r h a a n c h e a f f e r m a t o d i s p e r a r e c h e g l i S t a t i U n i t i e i l o r o a l l e a t i s i c o n c e n t r i n o o r a s u l " l a v o r o d u r o " p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a n e l l ' A r t i c o . D u r a n t e u n a v i s i t a n e l l ' H e r t f o r d s h i r e , i l p r e m i e r h a a f f e r m a t o c h e " è u n a b u o n a c o s a c h e i e r i s i a s t a t a r e v o c a t a l a m i n a c c i a d i t a r i f f e c o n t r o i l R e g n o U n i t o , e o r a p o s s i a m o i n i z i a r e a l a v o r a r e s o d o p e r t r o v a r e u n a v i a d ' u s c i t a p e r l a s i c u r e z z a n e l l ' A r t i c o , c h e p u ò s e m b r a r e m o l t o l o n t a n a , p i u t t o s t o r e m o t a , m a i n r e a l t à è i m p o r t a n t e p e r t u t t i n o i i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a e p r o t e z i o n e d e l n o s t r o P a e s e . E a b b i a m o s u p e r a t o g l i u l t i m i g i o r n i c o n u n m i x d i p r a g m a t i s m o b r i t a n n i c o , b u o n s e n s o , m a a n c h e c o n q u e l s e n s o b r i t a n n i c o d i a t t a c c a m e n t o a i n o s t r i v a l o r i e a i n o s t r i p r i n c i p i " .