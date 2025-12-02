R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ' ' O g g i A l i s r a p p r e s e n t a 2 . 4 5 0 s o c i e 4 7 6 . 0 0 0 l a v o r a t o r i , u o m i n i e d o n n e s t r a o r d i n a r i , e a n c h e 1 5 0 m i l i a r d i d i e u r o d i f a t t u r a t o a g g r e g a t o . M a d i e t r o q u e s t i n u m e r i c i s o n o p e r s o n e i m p r e n d i t o r i , c o l l a b o r a t o r i e f a m i g l i e c i s o n o i d e e e v a l o r i c o n d i v i s i , s p i r i t o i m p r e n d i t o r i a l e e i n v e s t i m e n t i c o n c r e t i ' ' . L o s o t t o l i n e a G u i d o G r i m a l d i , p r e s i d e n t e d i A l i s , i n o c c a s i o n e d e l l ' a s s e m b l e a a n n u a l e 2 0 2 5 . ' ' V i v i a m o i n u n ' e p o c a d i p r o f o n d i c a m b i a m e n t i e n e l q u a d r o d e l l e t e n s i o n i i n t e r n a z i o n a l i a b b i a m o a p p r e z z a t o o g n i i n i z i a t i v a v o l t a a f a v o r i r e l a s t a b i l i t à e l a f i n e d e l l e g u e r r e i n p a r t i c o l a r m o d o , g u a r d i a m o c o n s p e r a n z a l a f i r m a d e l l ' a c c o r d o d i p a c e p e r G a z a c h e s e g n a u n p a s s o e p o c a l e . A l l o s t e s s o m o d o v a l u t i a m o m o l t o p o s i t i v a m e n t e l ' a n n u n c i o d e l l a s o s p e n s i o n e d e g l i a t t a c c h i u t i l i n e l M a r R o s s o , u n ' a r e a a l u n g o e s p o s t o a c r i t i c i t à c h e h a n n o m e s s o a r i s c h i o l e c a t e n e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o s u s c a l a g l o b a l e . L a s i c u r e z z a d e i m a r i t t i m i è g a r a n t i t a d a l l e d o n n e e d a g l i u o m i n i d e l l e n o s t r e f o r z e a r m a t e e a n c o r a u n a v o l t a a n o m e m i o , e d i t u t t a l ' a s s o c i a z i o n e A l i s , v a i l r i n g r a z i a m e n t o a l l a M a r i n a M i l i t a r e ' ' p r o s e g u e G r i m a l d i . ' ' S e n t i a m o i n o l t r e i l d o v e r e d i r i b a d i r e a n c o r a u n a v o l t a l a n e c e s s i t à c h e s i g i u n g a q u a n t o p r i m a u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a t r a R u s s i a e U c r a i n a - a g g i u n g e - q u e s t i s c e n a r i g e o p o l i t i c i , i n s i e m e a l r a l l e n t a m e n t o o a l l ' a c c e l e r a z i o n e d e l l a c r e s c i t a d i d i v e r s e a r e e d e l m o n d o , s t a n n o r e a l m e n t e r i d e f i n e n d o r o t t e c o m m e r c i a l i , c o s t i e n e r g e t i c i e c a t e n e d e l v a l o r e c o n d i z i o n a n d o i m e r c a t i e i n f l u e n z a n d o l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o a n c h e p e r l ' E u r o p a ' ' . ' ' N o n o s t a n t e q u e s t o d i f f i c i l e m o m e n t o i l n o s t r o P a e s e s t a c o m u n q u e d i m o s t r a n d o u n e q u i l i b r i o i n t e r m i n i d i c r e s c i t a e d o c c u p a z i o n e . L ' I t a l i a è s t a t o r n a n d o a d a s s u m e r e u n r u o l o p r i m a r i o g r a z i e a n c h e a l l ' a z i o n e d e l n o s t r o g o v e r n o , a l l a s u a f o r t e c r e d i b i l i t à i n a m b i t o i n t e r n a z i o n a l e . E ' n e c e s s a r i o c h e l ' E u r o p a r i t r o v i u n a v i s i o n e c o m u n e s c e g l i e n d o s e e s s e r e u n a t t o r e p r i n c i p a l e e n o n u n s e m p l i c e o s s e r v a t o r e d e i n u o v i a s s e t t i g l o b a l i ' ' s o t t o l i n e a G r i m a l d i . S c e l t e d e l l ' E u r o p a c o m e " l ’ E T S e i l F u e l - E U M a r i t i m e s t a n n o p r o d u c e n d o d i s t o r s i o n i c o n c o r r e n z i a l i , p e r c h é a p p l i c a t e s o l o a l t r a s p o r t o m a r i t t i m o , e g e o g r a f i c h e , p e r c h é r i g u a r d a n o s o l o r o t t e i n t r a - e u r o p e e . Q u e s t e t a s s a z i o n i r i s c h i a n o d i p e n a l i z z a r e u l t e r i o r m e n t e i m p r e s e e c i t t a d i n i e u r o p e i . A d a g g r a v a r e q u e s t a d i s t o r s i o n e d e l l a c o n c o r r e n z a m o d a l e v i è a n c h e i l p o s t i c i p o d e l l ’ E T S 2 p e r i l t r a s p o r t o s t r a d a l e d a l 2 0 2 7 a l 2 0 2 8 " . L o s o t t o l i n e a n e l l a s u a r e l a z i o n e G r i m a l d i . " S e d a u n l a t o - a g g i u n g e - c o m p r e n d i a m o c h e q u e s t a n o t i z i a è p o s i t i v a p e r l e i m p r e s e d i t r a s p o r t o s u g o m m a , d a l l ’ a l t r o q u e s t o r i n v i o a u m e n t a l a d i f f e r e n z a p r o d o t t a d a l l ’ E T S s u l t r a s p o r t o m a r i t t i m o , a l i m e n t a n d o c o s ì u n a c o n c o r r e n z a s l e a l e t r a l e a u t o s t r a d e d e l m a r e e d i l t r a s p o r t o t u t t o s t r a d a " . G r i m a l d i h a s e g n a l a t o c o m e " p u r t r o p p o , d i v e r s e c o m p a g n i e a r m a t o r i a l i e u r o p e e l a m e n t a n o u n b a c k s h i f t m o d a l e , o s s i a i l r i t o r n o d i c e n t i n a i a d i c a m i o n a l g i o r n o d a l l e A u t o s t r a d e d e l M a r e a l l a s t r a d a , f a c e n d o c o s ì u n s a l t o i n d i e t r o d i 3 0 a n n i r i s p e t t o a c h i h a c r e d u t o e d i n v e s t i t o i n q u e s t e p o l i t i c h e l u n g i m i r a n t i , c o m e l a e x C o m m i s s a r i a e u r o p e a a i t r a s p o r t i L o y o l a d e P a l a c i o " . " A l i s - h a o s s e r v a t o - c h i e d e u n a m a g g i o r e i n c i s i v i t à d e l G o v e r n o i t a l i a n o i n E u r o p a a f f i n c h é s i p o s s a l a v o r a r e a l l a r e v i s i o n e d e l l a D i r e t t i v a E T S o , a l m e n o , a f f i n c h é a l i v e l l o n a z i o n a l e c i ò c h e p r o v i e n e d a l m a r e , r i t o r n i a l m a r e , c i o è c h e i p r o v e n t i d e r i v a n t i d a l l o s h i p p i n g v e n g a n o r e i n v e s t i t i t o t a l m e n t e n e l l o s t e s s o s e t t o r e " . " N o n d i m e n t i c h i a m o c h e v i è i n o l t r e u n r i s c h i o d i d o p p i a t a s s a z i o n e : q u e l l a e u r o p e a g i à i n v i g o r e c o n l ’ E T S e q u e l l a m o n d i a l e c h e s a r à i n t r o d o t t a a b r e v e d a l l ’ o r g a n i z z a z i o n e m a r i t t i m a i n t e r n a z i o n a l e I M O c o n i l N e t Z e r o F r a m e w o r k . L e i m p r e s e m a r i t t i m e c h e l a v o r a n o s u t r a f f i c i e u r o p e i s i t r o v e r e b b e r o q u i n d i a d o v e r f r o n t e g g i a r e d o p p i o n e r i e c o n o m i c i n o n c h é c o n s e g u e n t i d i s t o r s i o n i d i m e r c a t o a n c o r a p i ù m a r c a t e . T u t t o c i ò p r e o c c u p a i l n o s t r o c l u s t e r m a r i t t i m o . Q u a l o r a i c a m i o n d o v e s s e r o t o r n a r e s u s t r a d a a u m e n t e r a n n o l e e m i s s i o n i e l ' i n c i d e n t a l i t à " . " N o i - r i v e n d i c a - a b b i a m o s o t t r a t t o 5 , 6 m i l i o n i d i c a m i o n d a l l e a u t o s t r a d e i t a l i a n e v e r s o l ' E u r o p a n e l s o l o 2 0 2 5 c o n 1 3 5 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i m e r c i t r a s f e r i t e e a b b i a m o a b b a t t u t o 5 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i C O 2 ' ' . L ' E u r o p a d e v e s o s t e n e r e l e i m p r e s e n e i p e r c o r s i p e r l ' i n n o v a z i o n e e l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a e i n v e c e è s t a t a t a s s a n d o i l s e t t o r e e n e s t a c o m p r o m e t t e n d o l a c o m p e t i t i v i t à n e l m e r c a t o g l o b a l e . L e n u o v e t a s s e s t a n n o p r o d u c e n d o d i s t o r s i o n i c o n c o r r e n z i a l i , p e r c h é a p p l i c a t e s o l o a l t r a s p o r t o m a r i t t i m o e g e o g r a f i c h e , p e r c h é r i g u a r d a n o s o l o l e r o t t e e u r o p e e . Q u e s t e t a s s a z i o n i r i s c h i a n o d i p e n a l i z z a r e u l t e r i o r m e n t e l e i m p r e s e e i c i t t a d i n i e u r o p e i ' ' c o n c l u d e G r i m a l d i .