R o m a , 1 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - B a n c h i v u o t i , s e r r a n d e a b b a s s a t e . L e A u l e d e l P a r l a m e n t o , c o s ì c o m e p a l a z z o C h i g i , s o n o " c h i u s i p e r f e r i e " . L a p o l i t i c a , p e r ò , n o n r e s t e r à i n v a c a n z a p e r m o l t o . C o n g l i a p p u n t a m e n t i c a l d i d i s e t t e m b r e a l l e p o r t e - d a l l e c a m p a g n e e l e t t o r a l i p e r l e r e g i o n a l i a i p r i m i p a s s i p e r l a m a n o v r a f i n a n z i a r i a - m i n i s t r i e l e a d e r d i p a r t i t o n o n r i n u n c i a n o a o c c a s i o n i d i d i b a t t i t o p e r c o n f r o n t a r s i e d i r e l a p r o p r i a , s p o s t a n d o l ' a r e n a p o l i t i c a d a i p a l a z z i i s t i t u z i o n a l i a l l e p i a z z e e s p i a g g e i t a l i a n e . P r i m o g r a n d e a p p u n t a m e n t o i l M e e t i n g d i R i m i n i c h e , d a t r a d i z i o n e , c o i n v o l g e o g n i a n n o i m a g g i o r i e s p o n e n t i d i g o v e r n o . E i n f a t t i a p a r t e c i p a r e a l l a k e r m e s s e , c h e s i t e r r à d a l 2 2 a l 2 7 a g o s t o , c i s a r a n n o q u a s i t u t t i i m i n i s t r i , d a U r s o a V a l d i t a r a , p a s s a n d o p e r F o t i , P i a n t e d o s i , F r a t i n , L o l l o b r i g i d a , S c h i l l a c i , G i u l i , G i o r g e t t i e L o c a t e l l i . I l 2 2 a p r i r à M a r i o D r a g h i , n e l l a g i o r n a t a c o n c l u s i v a l ' i n c o n t r o c o n l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i p r e v i s t o a l l e 1 2 . N o n m a n c h e r a n n o a l M e e t i n g i v i c e p r e m i e r M a t t e o S a l v i n i e A n t o n i o T a j a n i , a t t e s i a n c h e a l l ' o t t a v a e d i z i o n e d e l f e s t i v a l d i A f f a r i t a l i a n i . i t , i n p r o g r a m m a a C e g l i e M e s s a p i c a d a l 2 8 a l 3 0 a g o s t o . A i n t e r v e n i r e n e l c o r s o d e l l e v a r i e g i o r n a t e p u g l i e s i c i s a r a n n o a n c h e i l s e g r e t a r i o d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a , i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i e i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o C i n q u e S t e l l e G i u s e p p e C o n t e . E s t a t e m i l i t a n t e q u i n d i a n c h e p e r l ' o p p o s i z i o n e c h e , s e p p u r n o n a l c o m p l e t o , v e d r à G i u s e p p e C o n t e , E l l y S c h l e i n , A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i s a l i r e i n s i e m e s u l p a l c o d e l M o n k a R o m a i l 3 s e t t e m b r e p e r l a s e c o n d a f e s t a n a z i o n a l e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a . U n i c a p a r t e c i p a z i o n e " e s t e r n a " p e r l a s e g r e t a r i a d e l P d , i m p e g n a t a n e l l e o l t r e 1 3 0 f e s t e d e l l ' U n i t à p r o v i n c i a l i , c o m e q u e l l a i n S i c i l i a c h e s i c o n c l u d e r à c o n l a s u a p a r t e c i p a z i o n e a C a t a n i a i n d a t a a n c o r a d a s t a b i l i r e . S e n z a d i m e n t i c a r e p o i l a g r a n d e f e s t a d e l P d i n c a l e n d a r i o a R e g g i o E m i l i a d a l 2 a l 1 4 s e t t e m b r e , c h e q u e s t ' a n n o c o i n c i d e c o n l ' o t t a n t a n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d a l l a p r i m a f e s t a d e l l ' U n i t à c h e s i t e n n e i l 2 s e t t e m b r e 1 9 4 5 . D a l l a B o l g h e r F e s t a l l a F e s t a d e E r d e l , a n c h e l a L e g a d i S a l v i n i s a r à o c c u p a t a c o n u n a s e r i e d i a p p u n t a m e n t i l o c a l i . L o s g u a r d o , p e r ò , è p r o i e t t a t o a l p r a t o n e d i P o n t i d a p e r i l g r a n d e r a d u n o d e l 2 1 s e t t e m b r e d o v e d o v r e b b e p a r t e c i p a r e a n c h e i l v i c e s e g r e t a r i o R o b e r t o V a n n a c c i . F o r z a I t a l i a , c h e h a g i à a p e r t o l a s u a s t a g i o n e a i n i z i o a g o s t o c o n g l i S t a t i g e n e r a l i d e l M e z z o g i o r n o i n C a l a b r i a , r i t o r n e r à s u l l e s c e n e c o n l a f e s t a d e i g i o v a n i d i p a r t i t o a S a n B e n e d e t t o D e l T r o n t o d a l 1 2 a l 1 4 s e t t e m b r e . L u o g o e d a t a n o n s e m b r a n o c a s u a l i , v i s t o c h e l e e l e z i o n i p e r i l f u t u r o g o v e r n a t o r e d e l l e M a r c h e s i t e r r a n n o d o p o d u e s e t t i m a n e d a l l ' e v e n t o . N e s s u n a g r a n d e f e s t a i m m i n e n t e i n v e c e p e r F r a t e l l i d ' I t a l i a , c h e d o v r e b b e o r g a n i z z a r e l a s u a " A t r e j u " c o m e o g n i a n n o a d i c e m b r e . A i n i z i o a g o s t o , p e r ò , è p a r t i t a d a l l i d o d i O s t i a l a c a m p a g n a e s t i v a " G i u s t i z i a e s i c u r e z z a , n o n s o l o p a r o l e . L e r i f o r m e c h e l ' I t a l i a a s p e t t a v a d a d e c e n n i " . C o n g a z e b i a l l e s t i t i n e i l u o g h i d i v i l l e g g i a t u r a , v o l t a n t i n i e u n a ' e n i g m i s t i c a t r i c o l o r e ' p e r s o n a l i z z a t a , i p a r l a m e n t a r i d e l p r i m o p a r t i t o d i m a g g i o r a n z a s f r u t t e r a n n o l ' e s t a t e p e r i l l u s t r a r e i p r o v v e d i m e n t i d i g o v e r n o - q u e l l i p a s s a t i e q u e l l i a n c o r a i n p r o g r a m m a - a i b a g n a n t i d i t u t t a I t a l i a .