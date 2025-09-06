R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , è i l m i n i s t r o d e l g o v e r n o M e l o n i c o n i l g r a d i m e n t o p i ù a l t o , c o n i l 3 2 , 8 % . S e g u o n o i l t i t o l a r e d e l l ’ I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , c o n i l 3 0 , 3 % , q u e l l o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o , c o n i l 2 9 , 8 % . Q u i n d i i m i n i s t r i d e l l ’ A m b i e n t e , G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n , c o n i l 2 8 , 5 % , e d e l l ’ E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i , c o n i l 2 8 , 3 % . I n g e n e r a l e i l G o v e r n o m a n t i e n e u n g r a d i m e n t o d e l 4 0 , 2 % . È q u a n t o e m e r g e d a l r a p p o r t o H u m a n I n d e x , l ’ e s c l u s i v o i n d i c a t o r e d i c o n v e r g e n z a c h e u n i s c e e s i n t e t i z z a i d a t i d e l l e r i c e r c h e d e m o s c o p i c h e e q u e l l i d e l w e b e s o c i a l l i s t e n i n g r e a l i z z a t o d a V i s F a c t o r , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ i s t i t u t o s o n d a g g i s t i c o E M G D i f f e r e n t .