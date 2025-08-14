R o m a , 1 4 a g o ( A d n k r o n o s ) - " S c h l e i n h a m e s s o i l d i t o n e l l a p i a g a : l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l g o v e r n o è u n f a l l i m e n t o e l a p e r d i t a d i p o t e r e d ’ a c q u i s t o è u n d a t o o g g e t t i v o . I s a l a r i c r e s c o n o m e n o d e i p r e z z i e q u e s t o n e l l e t a s c h e d e g l i i t a l i a n i s i s e n t e . P e r c h é s i r i d u c o n o l e p o s s i b i l i t à d i s c e l t a s u l l a s p e s a d a f a r e , s u i v e s t i t i d a a c q u i s t a r e , s u i l i b r i p e r l a s c u o l a e l ’ u n i v e r s i t à , p e r n o n p a r l a r e d e l l e v a c a n z e " . L o d i c e A r t u r o S c o t t o , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e L a v o r o a l l a C a m e r a . " D a v a n t i a u n o s c e n a r i o c o s ì c o m p l e s s o u n G o v e r n o , a n z i c h é a u t o c e l e b r a r s i p e r l a d u r a t a d i g i o r n i a l p o t e r e , d o v r e b b e c o n v o c a r e u n t a v o l o c o n l e o p p o s i z i o n i p e r d i s c u t e r e d e l c a r o v i t a . E p r o v a r e a d i s c u t e r e s u l l e s o l u z i o n i , a n z i c h é a f f o s s a r e l e p r o p o s t e a l t r u i c o m e s u l s a l a r i o m i n i m o - p r o s e g u e S c o t t o - . M a q u e s t o n o n a c c a d e . A l c o n t r a r i o , q u a n d o p a r l a l a s e g r e t a r i a d e l P d , p a r t o n o i n s i m u l t a n e a g l i a t t a c c h i , s e n o n a d d i r i t t u r a l e a c c u s e d i s c a r s o p a t r i o t t i s m o . H a n n o p a u r a d e l l a v e r i t à e d u n q u e r e p l i c a n o f a c e n d o l e v i t t i m e . E ’ i l s o l i t o d i s c o r o t t o d i u n a c l a s s e d i r i g e n t e d i i n c a p a c i e p r e p o t e n t i " .