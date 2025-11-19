R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i v u o l e t u t t o , a n c h e i l Q u i r i n a l e . N o n l e b a s t a P a l a z z o C h i g i , n o n l e b a s t a u n p a r l a m e n t o c h e v o t a s e m p r e s ì , n o n l e b a s t a i l g o v e r n o p i ù l o n g e v o . N o , l e i v u o l e i l C o l l e p i ù a l t o . E i n i z i a l a s u a c a m p a g n a e l e t t o r a l e m e t t e n d o n e l m i r i n o a n c h e u n g a l a n t u o m o c o m e S e r g i o M a t t a r e l l a " . L o s c r i v e s u X i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i . " L a p r e s s i o n e f i s c a l e c r e s c e , l a s i c u r e z z a è u n p r o b l e m a , i l c o s t o d e l l a v i t a a u m e n t a , g l i i t a l i a n i s e n e v a n n o s e m p r e p i ù . M a q u e s t o n o n c o n t a p e r M e l o n i : p e r l e i c o n t a s o l o i l p o t e r e . E a l l o r a d a i e r i è c o m i n c i a t a l ’ o p e r a z i o n e Q u i r i n a l e . V o g l i o n o i n d e b o l i r e l ’ a r b i t r o , v o g l i o n o t u t t o a n c h e s e n o n f a n n o n u l l a . G i o r g i a o r m a i è i n g o r d a : n o n l e b a s t a n i e n t e , i n v e n t a u n c o m p l o t t o a l g i o r n o p u r d i t o g l i e r s i t u t t i d i t o r n o " , c o n c l u d e .