C e r n o b b i o , 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o u n g i u d i z i o e s t r e m a m e n t e n e g a t i v o s u l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i " e " t r o v o d e v a s t a n t e l a s u p e r f i c i a l i t à c o n c u i a n c h e i l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e n o n s i r e n d e c o n t o d i q u a n t o è b a n a l e d i r e ' v a b b è , m a g l i a l t r i s t a n n o p e g g i o ' " . E ' q u a n t o h a d e t t o i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a , M a t t e o R e n z i , i n t e r v e n e n d o a l f o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . " L ' I t a l i a - h a s p i e g a t o - h a d e l l e c o n d i z i o n i c h e n o n h a m a i a v u t o n e s s u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e i 3 1 p r e s i d e n t i d e l C o n s i g l i o c h e s i s o n o s u c c e d u t i , u n a m a g g i o r a n z a s o l i d a a n c h e p e r c o l p a d e l l e d i v i s i o n i d e g l i a l t r i u n a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i f a t t o c a m b i a t a d a i 2 0 0 m i l i a r d i d e l N e x t G e n e r a t i o n E u e a f r o n t e d i q u e s t o a b b i a m o u n a c r e s c i t a c h e d e f i n i r e r i d i c o l a è u n a c o r t e s i a . A m i c i i m p r e n d i t o r i c h e v o l e t e v o t a r e l a M e l o n i , a u g u r i , n o n v i s t a t e r e n d e n d o c o n t o c h e u n a c r e s c i t a d e l l o 0 , 4 a c q u i s i t a n e l p r i m o s e m e s t r e d e l 2 0 2 5 c o n q u e s t a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e è u n a c r e s c i t a i m b a r a z z a n t e " , h a d e t t o a n c o r a R e n z i . " I n I t a l i a d i t a s s e c e n e s o n o f i n t r o p p e , t u t t i c h i a c c h i e r a n o d i t a s s e , t u t t i . I l g o v e r n o M e l o n i d i c e c h e v a r i d o t t a l a t a s s a z i o n e e d è a u m e n t a t a l a t a s s a z i o n e f i s c a l e , n o i l e a b b i a m o r i d o t t e e s i a m o g l i u n i c i c h e c o n t i n u a n o a d i r e c h e c i s o n o t a s s e t r o p p o a l t e s o p r a t t u t t o p e r i l c e t o m e d i o " , h a p o i d e t t o R e n z i n e l r i s p o n d e r e a u n a d o m a n d a s u l l a p r o p o s t a d i A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e , s u u n a t a s s a z i o n e s u l l e b a n c h e . S u l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i , C a l e n d a " n o n s t a f a c e n d o " u n r e g a l o a l c e n t r o d e s t r a , " h a u n a p o s i z i o n e s u a . D o p o d i c h é l a p a r t i t a n o n è s u l l a M e l o n i , m a n e l l e M a r c h e , c h e s o n o l a p r i m a , c ' è R i c c i c o n t r o A c q u a r o l i . S e c o n d o m e v i n c e R i c c i e n o n d a r e i u n g i u d i z i o : C a l e n d a n o n s i è s c h i e r a t o , i o s ì " .