R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a r e d e l l a ‘ c o r t i g i a n a ’ a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i n o n è s o l t a n t o u n ’ o f f e s a m a è u n a b a t t u t a c h e s q u a l i f i c a c h i l a f a . I l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l M a u r i z i o L a n d i n i d i m o s t r a c o n q u e s t e u s c i t e d i n o n e s s e r e i n g r a d o d i r i c o p r i r e i l s u o r u o l o d i l e a d e r s i n d a c a l e m a d i a b b a s s a r s i a d a f f e r m a z i o n i c h e d i m o s t r a n o s o l o u n a f a z i o s i t à p o l i t i c a c h e m a l e s i a d d i c e c h i d o v r e b b e d i f e n d e r e i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a C i n z i a P e l l e g r i n o , c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o t u t e l a v i t t i m e d e l p a r t i t o .