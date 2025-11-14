R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A n c o r a u n a v o l t a g i u n g o n o d a t i e c o n o m i c i i n c o r a g g i a n t i , a f r o n t e d i u n ’ o p p o s i z i o n e c a t a s t r o f i s t a c h e p r e f e r i s c e i n g e g n a r s i a d e f i n i r e l a ‘ r i c c h e z z a ’ p e r c a p i r e q u a l i c i t t a d i n i o n e s t i e l a v o r a t o r i m e r i t a n o d i e s s e r e c o l p i t i d a l f i s c o c h e v o r r e b b e r o l o r o . E c h e p e r f o r t u n a n o n r i u s c i r a n n o a r e a l i z z a r e , p e r c h é g l i i t a l i a n i s a n n o d i s t i n g u e r e b e n e l e c a s s a n d r e , a b i l i s o l t a n t o n e l l a p r o p a g a n d a , d a c h i l a v o r a s o d o p e r i l l o r o b e n e s s e r e ” . C o s ì M a r c o O s n a t o , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a C a m e r a e r e s p o n s a b i l e e c o n o m i c o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . “ F r a i t a n t i a l l a r m i s m i p r i v i d i f o n d a m e n t o - p r o s e g u e - u n f i l o n e p i u t t o s t o i n s i s t e n t e e r a q u e l l o s e c o n d o c u i l a n o s t r a e c o n o m i a s a r e b b e s t a t a s p a z z a t a v i a d a i d a z i . I n v e c e a s e t t e m b r e , r i s p e t t o a u n a n n o f a , a b b i a m o u n e x p o r t c r e s c i u t o d i o l t r e i l 1 0 % i n v a l o r e e d i q u a s i l ’ 8 % i n v o l u m e . L ’ i m p o r t è a u m e n t a t o i n m i s u r a s u p e r i o r e ? C e r t o , m a è i l s e g n o d i u n a n a z i o n e d i n a m i c a e s e m p r e p i ù a p e r t a a l l ’ e s t e r n o ” . “ A r e n d e r c i p a r t i c o l a r m e n t e f i d u c i o s i , p u r e s s e n d o c i a n c o r a m o l t o l a v o r o d a f a r e , è i l c a l o d e l d e b i t o d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d i c i r c a 4 0 0 m i l i o n i i n u n m e s e , s o p r a t t u t t o g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e l l o S t a t o c e n t r a l e . N o n o s t a n t e l e d i f f i c o l t à c h e t u t t i c o n o s c i a m o , i l G o v e r n o M e l o n i c o n t i n u a a g e s t i r e i c o n t i c o n r e s p o n s a b i l i t à e a t t e n z i o n e a l l a c r e s c i t a . E l a l e g g e d i b i l a n c i o p o r t a a v a n t i q u e s t a v i s i o n e ” , c o n c l u d e .