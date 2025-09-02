R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o r i n g r a z i a t o i l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o p e r a v e r r i s p o s t o t e m p e s t i v a m e n t e a l l a n o s t r a r i c h i e s t a , a l n o s t r o i n v i t o . O r a p e r ò c i a u g u r i a m o c h e s i a i l g o v e r n o c o n s e g u e n t e " . L o d i c e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i P d , c h e i n s i e m e a S t e f a n o P a t u a n e l l i d i M 5 S e D a f n e M u s o l i n o d i I v , h a i n c o n t r a t o o g g i a p a l a z z o M a d a m a i l p r e s i d e n t e I g n a z i o L a R u s s a p e r c h i e d e r e l a p r e s e n z a i n a u l a d e l g o v e r n o , e i n p a r t i c o l a r e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i , s u i t e m i i n t e r n a z i o n a l i e d e l m i n i s t r o G i a n c a r l o G i o r g e t t i s u l l a q u e s t i o n e d a z i e l a p r o s s i m a m a n o v r a . L a R u s s a , s p i e g a n o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e o p p o s i z i o n i , h a d a t o u n a " d i s p o n i b i l i t à d a p a r t e d e l g o v e r n o a v e n i r e i n a u l a s u l l e q u e s t i o n i i n t e r n a z i o n a l i " . O r a " b i s o g n a c a p i r e q u a n d o , i n c h e f o r m a e c o n c h e m i n i s t r i " , o s s e r v a P a t u a n e l l i . S u i t e m p i , l a s e t t i m a n a i n d i v i d u a t a p o t r e b b e e s s e r e q u e l l a d i m e t à s e t t e m b r e . " L ' a u l a r i p r e n d e i l 1 0 , n o i c i a u g u r i a m o , c i a s p e t t i a m o c h e l a s e t t i m a n a s u c c e s s i v a i l g o v e r n o r i f e r i s c a " , s p i e g a B o c c i a . " N o i c h i e d i a m o c h e v e n g a i n a u l a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o m a è e v i d e n t e c h e a n c h e T a j a n i , F o t i , C r o s e t t o e g l i a l t r i m i n i s t r i c h e h a n n o r e s p o n s a b i l i t à s u l l e q u e s t i o n i i n t e r n a z i o n a l i , p o s s o n o d a r e l a l o r o d i s p o n i b i l i t à " , a g g i u n g e B o c c i a r i c o r d a n d o c h e l ' i n c o n t r o d i o g g i c o n L a R u s s a è s t a t o p r e c e d u t o d a u n a l e t t e r a s o t t o s c r i t t a d a t u t t e l e o p p o s i z i o n i : " A b b i a m o c h i e s t o l a p r e s e n z a d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e d e g l i A f f a r i e u r o p e i s u i t e m i i n t e r n a z i o n a l i . O g g i a b b i a m o a g g i u n t o a n c h e G i o r g e t t i p e r l a q u e s t i o n e d a z i " . " A b b i a m o c h i e s t o c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i - p r o s e g u e B o c c i a - v e n g a a r i f e r i r e i n a u l a s u l l e q u e s t i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e h a n n o c a r a t t e r i z z a t o t u t t o i l m e s e d ' a g o s t o , a l c u n e d r a m m a t i c h e a p a r t i r e d a l l a d r a m m a t i c a c o n d i z i o n e d i G a z a . N o i s i a m o m o l t o p r e o c c u p a t i p e r t u t t o q u e l l o c h e v e d i a m o o g n i g i o r n o e p e r i s i l e n z i s o p r a t t u t t o d e l g o v e r n o i t a l i a n o e d e g l i a l t r i g o v e r n i e u r o p e i . C i a s p e t t i a m o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , i m i n i s t r i c o m p e t e n t i i n a u l a n e l p i ù b r e v e t e m p o p o s s i b i l e . C i s a r à u n a c a p i g r u p p o l a s e t t i m a n a p r o s s i m a e c i a u g u r i a m o c h e l a m a g g i o r a n z a r i a p r a i l s i p a r i o d i q u e s t o a u t u n n o d i f f i c i l e c o n u n ' a t t e n z i o n e a l l e i s t a n z e d e l l e o p p o s i z i o n i e o v v i a m e n t e a l c o n f r o n t o " . A n c h e i d a z i s o n o a l c e n t r o d e l c o n f r o n t o c h i e s t o d a l l e o p p o s i z i o n i . " I l d r a m m a e c o n o m i c o c a u s a t o d a i d a z i s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i e d è s t a t o p u r t r o p p o c a u s a t o d a T r u m p e a n c h e d a l l a c o n d i s c e n d e n z a d e l g o v e r n o i t a l i a n o e d e i g o v e r n i d i d e s t r a i n E u r o p a a T r u m p . P r i m a d e l l a p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a d i s e t t e m b r e , p r i m a d e l l ' a g g i o r n a m e n t o d e l l a v e c c h i a n o t a a l D e f , c i a u g u r i a m o c i s i a u n c o n f r o n t o c o n i l m i n i s t r o d e l l ' e c o n o m i a p e r c h é s i a m o m o l t o p r e o c c u p a t i " . " I l m i n i s t r o G i o r g e t t i - i n c a l z a B o c c i a - s i a f f a n n a n e l r a p p r e s e n t a r e d a t i p o s i t i v i , m a i d a t i s o n o m o l t o n e g a t i v i . M i r i f e r i s c o s o p r a t t u t t o a l s e c o n d o t r i m e s t r e c o n P i l n e g a t i v o e a l f a t t o c h e è s t a t o c o r r e t t o a l r i b a s s o i l d a t o s u l l a c r e s c i t a i n I t a l i a b e n d u e v o l t e . L a m e t à r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i d e l l a l e g g e e a i b i l a n c i d e l l ' a n n o s c o r s o e m e n o d e l l a m e t à c o n l e c o r r e z i o n i c h e s o n o s t a t e f a t t e r e c e n t e m e n t e . N o i q u e s t o n o n s o l o c o n t e s t i a m o , m a c h i e d i a m o a G i o r g e t t i d a t e m p o . U n a d e l l e u l t i m e c o s e c h e a v e v a m o f a t t o p r i m a d e l l a c h i u s u r a e r a p r o p r i o q u e s t a , q u e l l a d i c h i e d e r e a l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a d i v e n i r e a r i f e r i r e . O r a s p e r i a m o , d o p o l ' a c c o r d o c a p e s t r o s u i d a z i , c h e i l g o v e r n o c o n i l m i n i s t r o G i o r g e t t i i n t e s t a v e n g a a d i r c i c o s a h a i n t e n z i o n e d i f a r e p e r l a p r o s s i m a m a n o v r a e n o n v o r r e m m o a s c o l t a r e l e l o r o p r o p o s t e d a i t e l e g i o r n a l i c h e v a n n o a s e n s o u n i c o c o n i n d i c a z i o n i s o l o d e l g o v e r n o " . " I n u n a f a s e i n t e r n a z i o n a l e c o s ì c o m p l e s s a , d o v e l o s c e n a r i o c a m b i a r e p e n t i n a m e n t e , l a p r e s e n z a d e l g o v e r n o i n a u l a - d i c e P a t u a n e l l i - d o v r e b b e e s s e r e u n a c o s t a n t e n e l r i f e r i r e a q u e l l o c h e a c c a d e s u i t a v o l i i n t e r n a z i o n a l i . C i s o n o t a n t i f r o n t i a p e r t i , i l t e m a d e i c o n f l i t t i c e r t a m e n t e , i l t e m a e c o n o m i c o l e g a t o a i d a z i e a l l ' a c c o r d o f o l l e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a c o n g l i S t a t i U n i t i . I l t e m a d e l l e c o n t i n u e e m i g r a z i o n i e d e g l i s b a r c h i , c h e c o n t i n u a n o n o n o s t a n t e u n a n a r r a z i o n e d e l g o v e r n o n e g h i l ' e v i d e n z a " . " C r e d i a m o c h e s u t u t t o q u e s t o l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o n o n p o s s a l i m i t a r e l a s u a p r e s e n z a i n a u l a a q u e i m o m e n t i i n c u i è o b b l i g a t a a f a r l o , c i o è p r i m a d e i C o n s i g l i e u r o p e i . F i n o a d e s s o , q u e s t o c h e è i l q u a r t o g o v e r n o p i ù d u r a t u r a d e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a , h a v i s t o l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i n a u l a e s c l u s i v a m e n t e q u a n d o d o v e v a e s s e r c i . C i a u g u r i a m o c h e n e l l ' u l t i m a f a s e d i l e g i s l a t u r a q u e s t o c a m b i e c h e l a P r e s i d e n t e p o s s a e s s e r e p i ù p r e s e n t e n e l d i a l o g o c o l P a r l a m e n t o , a p r e s c i n d e r e d a p o s i z i o n i m o l t o c h i a r e d e l l e v a r i e f o r z e p o l i t i c h e , m a i n c o n f r o n t o c o n i l G o v e r n o a n c h e i n s e d e d i i n f o r m a t i v a , c i s e m b r a d o v e r o s o " . I n f i n e M u s o l i n o d i I v : " A b b i a m o a n c h e r i b a d i t o a l P r e s i d e n t e L a R u s s a l a l e t t e r a c h e a b b i a m o g i à t r a s m e s s o c o m e I t a l i a V i v a s u i r e c e n t i f e n o m e n i d e i s i t i c o n t r o l e d o n n e i n c a l z a n d o l o i n s o m m a s u l l a n e c e s s i t à d i a v v i a r e n o n s o l t a n t o u n a c o m m i s s i o n e d ' i n c h i e s t a m a a n c h e u n a r i f l e s s i o n e c o n g i u n t a d a p a r t e d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e p e r u n p r o g e t t o d i l e g g e c o n d i v i s o p e r c h é c ' è n e c e s s i t à d i a v v i a r e u n a l e g i s l a z i o n e s p e c i f i c a s u l l ' a c c e s s o a i s o c i a l n e t w o r k e s u l l a i d e n t i t à d i g i t a l e . A b b i a m o i n c o n t r a t o l a d i s p o n i b i l i t à s i a d e l p r e s i d e n t e L a R u s s a s i a d e l l a m i n i s t r o R o c c e l l a e i m m a g i n o c h e l a p r o s s i m a s e t t i m a n a , c o n l ' a v v i o d e l l e a t t i v i t à d e l l e c o m m i s s i o n i , s i d a r à u n i m p u l s o f a t t i v o a q u e l l a c h e è u n a s i t u a z i o n e c h e m e r i t a n e c e s s a r i a m e n t e u n a p r e s a d i p o s i z i o n e d a p a r t e d e l l a p o l i t i c a " .