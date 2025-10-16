R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e M e l o n i p e r l a g r a v e o f f e s a r i c e v u t a i e r i s e r a d a l S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C g i l M a u r i z i o L a n d i n i d u r a n t e l a t r a s m i s s i o n e d i F l o r i s s u L a 7 . L o s a p p i a m o : q u a n d o l a s i n i s t r a n o n s a r i s p o n d e r e n e l m e r i t o , i n s u l t a e o f f e n d e . M a q u e s t a v o l t a è t r o p p o . N o n p o s s i a m o a m m e t t e r e c h e i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l p i ù n o t o s i n d a c a t o i n I t a l i a i n s u l t i c o s ì g r a v e m e n t e , i n p r i m a s e r a t a i n t e l e v i s i o n e , i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o " . C o s ì d i c h i a r a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a F e d e r i c o M o l l i c o n e . " S o n o d a v v e r o c u r i o s o d i s a p e r e c o s a s a r e b b e s u c c e s s o s e a d u t i l i z z a r e u n a p a r o l a d e l g e n e r e c o n t r o u n ’ e s p o n e n t e d e l l a s i n i s t r a f o s s e s t a t o u n r a p p r e s e n t a n t e d e l l a d e s t r a . R i n g r a z i a m o i c o l l e g h i P i c i e r n o e S e n s i p e r l a s o l i d a r i e t à . O r a a s p e t t i a m o q u e l l a d e l l a S c h l e i n . L a n d i n i i n d e g n o c h i e d a s c u s a " , c o n c l u d e .