R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L e r e a z i o n i c o n f u s e e p r o v o c a t o r i e d i B i g n a m i e d i F d I a q u a n t i l i h a n n o i n v i t a t i s e m p l i c e m e n t e a s c u s a r s i p e r a v e r a t t a c c a t o s e n z a a l c u n f o n d a m e n t o l a p i ù a l t a d e l l e i s t i t u z i o n i d e l l a R e p u b b l i c a , l a P r e s i d e n z a , c o n f e r m a n o c h e i l p r i n c i p a l e p a r t i t o d i m a g g i o r a n z a h a d e c i s o d i a p r i r e u n c o n f l i t t o s e n z a p r e c e d e n t i c o n i l Q u i r i n a l e " . C o s ì i l s e n a t o r e d e l P d , M a r c o M e l o n i . " S e G i o r g i a M e l o n i c o n t i n u e r à a t a c e r e n o n f a r à c h e d a r n e u n a c o n f e r m a . A l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , a l l a s t r u t t u r a d e l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a e a l c o n s i g l i e r e G a r o f a n i e s p r i m o t u t t a l a m i a s o l i d a r i e t à , a s s o c i a n d o m i a i v e r t i c i d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i e a l l e f o r z e p o l i t i c h e d e m o c r a t i c h e : g l i i t a l i a n i h a n n o n e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a e n e l Q u i r i n a l e u n i n s c a l f i b i l e r i f e r i m e n t o d i e q u i l i b r i o e d i g a r a n z i a d e l l ’ u n i t à n a z i o n a l e e d e i v a l o r i c o s t i t u z i o n a l i , c h e n o n s a r a n n o c e r t o l e b u f a l e g i o r n a l i s t i c h e n é l a s g a n g h e r a t a c u l t u r a i s t i t u z i o n a l e d i q u e s t a d e s t r a p o s t - f a s c i s t a a m i n a r e ” .