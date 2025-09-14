R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o d i m o s t r a t o i n I t a l i a c h e l a d e s t r a n o n s o l o è c a p a c e d i v i n c e r e l e e l e z i o n i m a c h e s o p r a t t u t t o p u ò g o v e r n a r e c o n g r a n d e e f f i c a c i a e s o n o o r g o g l i o s a d i d i r e c h e s t i a m o p e r r a g g i u n g e r e i l t r a g u a r d o d e l t e r z o g o v e r n o p i ù d u r a t u r o d e l l a n o s t r a s t o r i a r e p u b b l i c a n a " . L o h a d e t t o l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a k e r m e s s e E u r o p a V i v a d i V o x i n c o r s o a M a d r i d . " I n s i e m e a i n o s t r i a l l e a t i c h e i n E u r o p a s o n o p a r t e d i t r e g r u p p i d i v e r s i , a l t e r n a t i v i a l l a s i n i s t r a , a b b i a m o r a g g i u n t o i l r e c o r d a s s o l u t o d i o c c u p a z i o n e , r i d o t t o l ' i n f l a z i o n e , t o c c a t o i l r e c o r d d i e s p o r t a z i o n i c o m m e r c i a l i , a u m e n t a t o l ' a f f i d a b i l i t à d e i n o s t r i t i t o l i d i s t a t o , m i g l i o r a t o l a s i c u r e z z a n e l l e c i t t à , i n i z i a t o l a r i f o r m a f i s c a l e a i u t a n d o f a m i g l i e e n a t a l i t à e m o l t o d i p i ù " e a b b i a m o " s o p r a t t u t t o a u m e n t a t o i l p e s o d e l l ' I t a l i a a l i v e l l o e u r o p e o e i n t e r n a z i o n a l e " .