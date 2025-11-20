R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E ' l ' i n i z i o d i u n a c a m p a g n a p e r p r o v a r e a f a r p a s s a r e u n a l e g g e e l e t t o r a l e c h e d e t e r m i n a l ' e l e z i o n e d i r e t t a d e l p r e m i e r . S i v u o l e c a r i c a r e p o l i t i c a m e n t e l a r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e . P e r q u e s t a s t r a d a s i v u o l e f a r p a s s a r e u n a f o r m a d i p r e s i d e n z i a l i s m o c h e n o n s i è r i u s c i t i a f a r e c o n l a m o d i f i c a c o s t i t u z i o n a l e " . C l a u d i o M a n c i n i , d e p u t a t o P d , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s d a q u e s t a l e t t u r a d e l l o s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e t r a F d i e i l Q u i r i n a l e c h e a n i m a t o g l i u l t i m i g i o r n i . " Q u a n d o G i o r g i a M e l o n i è v e n u t a i n P a r l a m e n t o p e r i l v o t o d i f i d u c i a a v e v a a n n u n c i a t o l a r i f o r m a p r e s i d e n z i a l i s t a c o m e p a r t e d e l p r o g r a m m a d e l c e n t r o d e s t r a c o n g r a n d e e n f a s i , p o i d i f r o n t e a l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e g l i i t a l i a n i n o n s o n o d ' a c c o r d o n e l c a m b i a r e l a n a t u r a d e l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , q u e s t o p r o g e t t o è s t a t o a b b a n d o n a t o p u b b l i c a m e n t e , m a i n r e a l t à r i m a n e v e r o o b i e t t i v o p o l i t i c o " . " A n c o r a i e r i M e l o n i h a d i c h i a r a t o c h e v u o l e l a r i f o r m a i n s e n s o p r e s i d e n z i a l i s t a . Q u i n d i c ' è u n ' a v v e r s i o n e a l l ' i d e a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c h e s i a g a r a n t e d e l l e i s t i t u z i o n i e n o n a t t o r e p o l i t i c o " . D i q u i l a r i f o r m a e l e t t o r a l e c o n i l p r e m i o d i m a g g i o r a n z a e l ' i n d i c a z i o n e d e l c a n d i d a t o p r e m i e r : " S i v u o l e c a r i c a r e p o l i t i c a m e n t e l a r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e d i u n s i g n i f i c a t o d i m o d i f i c a d e l l a C o s t i t u z i o n e m a t e r i a l e v i s t o c h e n o n s o n o r i u s c i t i a c a m b i a r e q u e l l a f o r m a l e . P e r c h é i n s o s t a n z a i l g o v e r n o s a c h e s e f a u n a r i f o r m a c o n t r o i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a p e r f a r e i l p r e s i d e n z i a l i s m o , i l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e l o p e r d e " .