R o m a , 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i è d i v e n t a t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e , s e q u a l c u n o l e d e d i c a l e p r i m e p a g i n e d i g i o r n a l i p r e s t i g i o s i u n m o t i v o c i s a r à . A n c h e i n p o l i t i c a i n t e r n a , s e u n o v u o l e l a l u n a c ' è a n c o r a u n p o ' d i s t r a d a m a c i s i a m o a v v i c i n a n d o . I c o n t i v a n n o m e g l i o , l e t a s s e s i s t a n n o a b b a s s a n d o , c ' è m o l t o d a f a r e s u l l a s a n i t à m a s i è c o m i n c i a t o a l a v o r a r e i n q u e s t a d i r e z i o n e e s u l l a s i c u r e z z a c ' è q u a l c h e n o r m a n u o v a " . L o h a d e t t o I g n a z i o L a R u s s a a l l a F e s t a d e i p a t r i o t i .