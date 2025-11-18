R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e l ' I t a l i a a f f o n d a , l o r o s a l t e l l a n o s u u n p a l c o . U n a v e r g o g n a . I c i t t a d i n i d e l n o s t r o P a e s e m e r i t a n o d i m e g l i o " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p o s t a n d o u n a f o t o d e l c o m i z i o d e l c e n t r o d e s t r a a N a p o l i . " A p a r t i r e d a u n o s t i p e n d i o g i u s t o , c h e t e n g a t e s t a - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - a l c o s t o d e l l a v i t a c h e a u m e n t a s e m p r e p i ù . P e r q u e s t o s e r v e a d e g u a r e g l i s t i p e n d i a l l ' i n f l a z i o n e . M e n o s a l t e l l i , p i ù f a t t i c o n c r e t i - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - p e r m i g l i o r a r e l a v i t a q u o t i d i a n a d e i c i t t a d i n i " .