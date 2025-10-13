R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i h a u n a g r a n d e d o t e , l ’ e m p a t i a : r i e s c e a m e t t e r s i i n d i r e t t o c o l l e g a m e n t o c e r t a m e n t e c o n c h i l ' h a v o t a t a , e q u e s t o p u ò a p p a r i r e o v v i o m a n o n s e m p r e l o è . E , p e r i l m o d o i n c u i c o m u n i c a , r i e s c e a d a r e l ’ i m p r e s s i o n e , a n z i a d i m o s t r a r e , d i c r e d e r e d a v v e r o i n q u e l l o c h e d i c e e i n q u e l l o c h e f a , c h e n o n r e c i t a " . C o s ì G i a n f r a n c o F i n i a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . " H o f a t t o t r e n t ’ a n n i d i p o l i t i c a a c e r t i l i v e l l i : s e l a p o l i t i c a h a p e r s o c r e d i b i l i t à , i n a l c u n i c a s i , è p e r c h é d à l ' i m p r e s s i o n e d i d i r e c o s e c h e n o n s e m p r e p e n s a " , c o n c l u d e .