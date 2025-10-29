R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n p o l i t i c a l a p a r o l a d a t a p o r t a l a f i d u c i a . P o t e v o e s s e r e m i n i s t r o n e l C o n t e 2 , s e a v e s s i a c c e t t a t o l ’ a p p o g g i o d e i c i n q u e s t e l l e , o n e l l a c o n s i l i a t u r a d i G u a l t i e r i . R i t e n g o c h e i l l a v o r o c o n c u i s i p u ò c a m b i a r e l a p o l i t i c a i t a l i a n a , n o n s i a d e s t r a o s i n i s t r a , c h e h a n n o p e r s o s e n s o , f a n n o s o l o u n l a v o r o ‘ d i r u m o r e ’ , m a s i a r i m a n e r e d o v e m i h a n n o m e s s o g l i e l e t t o r i . L a p r i m a c o s a c h e c i i n t e r e s s a è : s e s t a i f a c e n d o c o s e u t i l i a l P a e s e , e d è n e l n o s t r o p r o g r a m m a , i o l a v o t o , a p r e s c i n d e r e d a c h i l a s t i a r e a l i z z a n d o " . C o s ì C a r l o C a l e n d a , l e a d e r d i A z i o n e , n e l l ’ i n t e r v i s t a s p e c i a l e ‘ F a c c i a a F a c c i a ’ i n o n d a a l l e 2 2 . 3 0 s u R a i n e w s 2 4 . " N o n v o g l i o f a r e i l g r a n d e c e n t r o - p r o s e g u e - m a u n p a r t i t o a u t e n t i c a m e n t e l i b e r a l d e m o c r a t i c o . S e f a c e s s i i l g r a n d e c e n t r o ? L i c h i a m e r e i ‘ v o l e n t e r o s i ’ , e l o f a r e i c o n i r i f o r m i s t i c o m e G e n t i l o n i e G o r i , c o n E m m a B o n i n o , m a a n c h e c o n p e r s o n a l i t à d e l c e n t r o d e s t r a c o m e C r o s e t t o , Z a i a e G i o r g e t t i , n o n c a p i s c o c o m e u n o c o m e G i o r g e t t i p o s s a s t a r e n e l l a L e g a d i S a l v i n i e V a n n a c c i . C o n L u p i n o , è e s p r e s s i o n e d i c o m u n i o n e e l i b e r a z i o n e … C o n T a j a n i s ì . M a d o v r e b b e c a m b i a r e l a s u a c l a s s e d i r i g e n t e " . " M e l o n i l ’ h o c r i t i c a t a s u l l ’ a p p o g g i o a T r u m p , n o n c o n d i v i d o l a s u a c o n t r a r i e t à a l l ’ a b o l i z i o n e d e l d i r i t t o d i v e t o i n c o n s i g l i o e u r o p e o … a n c h e s u S t e l l a n t i s , n o n s t a f a c e n d o n i e n t e , i d e m s u l l e b o l l e t t e . M a q u a n d o l a c o n d i v i d o , g l i e l o d i c o a n c h e p e r s o n a l m e n t e , c i s e n t i a m o p e r m e s s a g g i o a n c h e s e h a m i l l e c o s e d a f a r e , c o m e h o s e m p r e f a t t o c o n t u t t i , a n c h e c o n i m i n i s t r i , l a s t e s s a c o s a f a c e v o c o n C o n t e . . . p e r c h é n o n d o v r e i f a r l o ? " . " S c h l e i n q u a n d o p a r l a n o n l a c a p i s c o , M e l o n i è p i ù s i m p a t i c a , p a r l a d i r e t t a m e n t e , a n c h e i n r o m a n e s c o , o v v i a m e n t e è u n g i o c o " , c o n c l u d e .