R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M i a u g u r o c h e l a p r e s i d e n t e M e l o n i , n e l s u o i n c o n t r o c o n i l c a p o d e l l o S t a t o , a b b i a p o r t a t o l e s c u s e e i l r a m m a r i c o p e r q u a n t o a c c a d u t o . I n q u e s t a v i c e n d a F r a t e l l i d ’ I t a l i a h a d i m o s t r a t o d i n o n a v e r e u n a c l a s s e d i r i g e n t e a l l ’ a l t e z z a d e l g o v e r n o d e l P a e s e , n é a l c u n s e n s o d e l l o S t a t o " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i d i A v s . " T e m o c h e i n F r a t e l l i d ’ I t a l i a s i v i v a i l r u o l o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c o m e u n p e s o , e q u a n t o f a t t o d a B i g n a m i è s e m p l i c e m e n t e i r r e s p o n s a b i l e . R i s u l t a i n o l t r e d i f f i c i l e i m m a g i n a r e c h e l e s u e d i c h i a r a z i o n i n o n f o s s e r o n o t e a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o " , c o n c l u d e .