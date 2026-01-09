R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i r a c c o n t a n o u n ’ I t a l i a c h e n o n c o i n c i d e c o n l a r e a l t à s o c i a l e e d e c o n o m i c a d e l P a e s e . S u l l ’ o c c u p a z i o n e , i l g o v e r n o s i a g g r a p p a a i d a t i I s t a t s u l l a d i s o c c u p a z i o n e f o r m a l e , m a n a s c o n d e i l d a t o p i ù a l l a r m a n t e : 1 2 , 4 m i l i o n i d i i n a t t i v i t r a i 1 5 e i 6 4 a n n i , p a r i a l 3 3 , 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e i n e t à l a v o r a t i v a , i n l a r g a p a r t e d o n n e . U n t e r z o d e l P a e s e h a r i n u n c i a t o a c e r c a r e l a v o r o . A l t r o c h e s u c c e s s o . I n t a n t o i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e c o n t i n u a a r i d u r s i , i s a l a r i r e s t a n o b a s s i , l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c a l a e l a c r e s c i t a è d e b o l e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i p a r l a m e n t a r e A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " S u l p i a n o c a s a s i a m o d i f r o n t e a l l ’ e n n e s i m o a n n u n c i o : p r o m e t t e r e 1 0 0 m i l a a l l o g g i i n d i e c i a n n i n o n a f f r o n t a l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a c h e c o l p i s c e o g g i s t u d e n t i , l a v o r a t o r i e f a m i g l i e . S e n z a r i s o r s e e t e m p i c e r t i , s o n o s o l o p r o c l a m i . G r a v e a n c h e l ’ a m b i g u i t à s u l l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e . M e l o n i c o n t i n u a a n o n c o n d a n n a r e c o n c h i a r e z z a l e a z i o n i d i p i r a t e r i a i n t e r n a z i o n a l e d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , d a l l a G r o e n l a n d i a a l V e n e z u e l a . D i e t r o q u e s t e t e n s i o n i c ’ è i l p e t r o l i o , e d è p e r q u e s t o c h e q u e s t a d e s t r a è o s t i l e a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a " . " S i r i c h i a m a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , m a l o s i a p p l i c a a g e o m e t r i a v a r i a b i l e . S i a t t a c c a l a s i n i s t r a s u l V e n e z u e l a c o n s l o g a n i d e o l o g i c i , m e n t r e s i i g n o r a n o i n t e r e s s i e n e r g e t i c i e g e o p o l i t i c i . S u l l ’ U c r a i n a s i p a r l a d i d e t e r r e n z a , m a n e l l a m a g g i o r a n z a c r e s c o n o a m b i g u i t à c h e i n d e b o l i s c o n o l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ I t a l i a . Q u e s t o g o v e r n o s o s t i t u i s c e l a v e r i t à c o n l a p r o p a g a n d a . A l l ’ I t a l i a s e r v o n o g i u s t i z i a s o c i a l e , p a c e e t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , n o n a u t o c e l e b r a z i o n i " .