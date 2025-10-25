R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t e s e t t i m a n e G i o r g i a M e l o n i s i è s c a g l i a t a c o n t r o l e o p p o s i z i o n i p e r a v e r e c r i t i c a t o l a s u a l i n e a p o l i t i c a a l l ' e s t e r o , h a c e l e b r a t o i t r e a n n i d i g o v e r n o i n o g n i f o r m a p o s s i b i l e , h a u s a t o t u t t e l e a r m i d i d i s t r a z i o n e d i m a s s a a d i s p o s i z i o n e p u r d i n o n e n t r a r e n e l m e r i t o d i u n a l e g g e d i b i l a n c i o c o n c e p i t a m a l e e s v i l u p p a t a p e g g i o d a u n a m a g g i o r a n z a d i v i s a . M e n t r e f a m i g l i e e i m p r e s e s o n o i n a f f a n n o , q u e s t o g o v e r n o p a r t o r i s c e u n a m a n o v r a a u s t e r a c h e n o n s o l o n o n r i s o l v e i p r o b l e m i m a l i a g g r a v a : i n v e c e d i d a r e s o l d i a c h i h a b i s o g n o , p r e m i a c h i l e t a s s e n o n l e p a g a c o n l ' e n n e s i m o c o n d o n o . N o n o f f r e a l t e s s u t o p r o d u t t i v o o p p o r t u n i t à p e r u s c i r e d a t r e a n n i d i c a l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e , n é p e r f r o n t e g g i a r e l ' i m p a t t o d e i d a z i t r u m p i a n i . E c o n d a n n a c o s ì i l P a e s e a l l a s t a g n a z i o n e , a u m e n t a n d o l e d i f f i c o l t à d e l l e f a s c e p i ù d e b o l i e d e l c e t o m e d i o . P r o p r i o q u e l l i c h e l a d e s t r a - a p a r o l e - d i c e v a d i v o l e r a i u t a r e " . C o s ì A n n a A s c a n i , V i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e d e p u t a t a d e m , a C a g l i a r i a m a r g i n e d e l l ' e v e n t o " F a c c i a m o i l p u n t o " .