R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n u n m o m e n t o s t o r i c o d o v e l a l i n e a d i c o n f i n e t r a e c o n o m i a , t e c n o l o g i a e d i f e s a è s e m p r e p i ù s o t t i l e , i l p r e s i d i o d e i s e t t o r i s t r a t e g i c i n a z i o n a l i n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e e c o n o m i c a , m a u n t e m a d i d i f e s a e s i c u r e z z a . I l G o l d e n P o w e r , i n q u e s t o s c e n a r i o , r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r g a r a n t i r e c h e l ’ I t a l i a m a n t e n g a i l c o n t r o l l o e l a t u t e l a d e i p r o p r i i n t e r e s s i s t r a t e g i c i ” . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a D i f e s a M a t t e o P e r e g o d i C r e m n a g o , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' P r e s i d i o d e i s e t t o r i s t r a t e g i c i : G o l d e n P o w e r e s c e n a r i g e o p o l i t i c i ' p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e P r a e x i d i a . “ V i v i a m o i n u n ’ e p o c a i n c u i i c o n f l i t t i n o n s i c o m b a t t o n o p i ù s o l o s u i c a m p i d i b a t t a g l i a , m a a n c h e n e i m e r c a t i , n e l l e c a t e n e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o e n e l l a c o m p e t i z i o n e p e r l e n u o v e t e c n o l o g i e . A e r o s p a z i o , c y b e r , e n e r g i a , b i o t e c n o l o g i e e t e c n o l o g i e d u a l i - p r o s e g u e - r a p p r e s e n t a n o o g g i i n o d i v i t a l i d e l l a r e s i l i e n z a n a z i o n a l e . P e r q u e s t o d o b b i a m o s a p e r c o n i u g a r e s i c u r e z z a e c r e s c i t a e c o n o m i c a , p r o t e g g e n d o l e n o s t r e i n d u s t r i e s t r a t e g i c h e e v a l o r i z z a n d o i l t e s s u t o i n d u s t r i a l e f a t t o p e r o l t r e l ’ 8 0 % d a P m i , v e r o m o t o r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e i t a l i a n a ” . “ N o n s i t r a t t a d i c h i u d e r s i m a d i g o v e r n a r e i l c a m b i a m e n t o c o n c o n s a p e v o l e z z a e v i s i o n e s t r a t e g i c a . L a s i c u r e z z a e c o n o m i c a è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i a e i n v e s t i t o r i è l a c h i a v e p e r c o s t r u i r e u n ’ I t a l i a p i ù s o l i d a , a u t o n o m a e c o m p e t i t i v a i n u n m o n d o c h e c a m b i a m o l t o r a p i d a m e n t e ” , c o n c l u d e .