C e r n o b b i o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o t r o v a r e l a c a p a c i t à d i c r e a r e s t a f f e t t e g e n e r a z i o n a l i . A b b i a m o u n p r o b l e m a l e g a t o a l l ' i n c a p a c i t à d i r i u s c i r e a c r e a r e u n p o n t e t r a g e n e r a z i o n i c h e r i e s c a a s d o g a n a r e l ' i m p a t t o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e " . L o h a d e t t o l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i B n l , E l e n a G o i t i n i , i n c o l l e g a m e n t o c o n A d n k r o n o s d a l f o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . " C ' è u n g a p i m p o r t a n t e - h a p o i a g g i u n t o g u a r d a n d o a i g i o v a n i - s u t u t t o i l f e n o m e n o d e l l e c o m p e t e n z e : d a l n u m e r o d e i l a u r e a t i , a l l ' a b b a n d o n o , a l l a p o v e r t à e d u c a t i v a . D o b b i a m o c o m i n c i a r e a t r a t t a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i n o n c o m e f o n t i d i s t a t i s t i c h e m a r i s o r s e r e a l i d a i n c l u d e r e e q u e s t o p a s s a a t t r a v e r s o l a c a p a c i t à d i r i u s c i r e a d a s c o l t a r l i d a v v e r o , p e r m e t t e r e i n p i e d i q u a l c o s a c h e s i a v e r a m e n t e a t t r a t t i v o p e r l o r o " , h a s p i e g a t o a n c o r a l ' a d d i B n l . " I l d i g i t a l d i v i d e è m o l t o a m p i o . L ' I t a l i a n o n p u ò n o n e s s e r e i n c o r s a , m a l e a r e e p e r m i g l i o r a r e s o n o m o l t o a m p i e . A b b i a m o l a n e c e s s i t à d i i n t e g r a r e l a t e c n o l o g i a n e l r i d i s e g n o d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i e v a l e p e r l a t o t a l i t à d e i s e t t o r i . R i u s c i r c i r i c h i e d e d i i n v e s t i r e m o l t i s s i m o i n c o m p e t e n z e . I l p a r a d i g m a u m a n o p i ù m a c c h i n a c o s t i t u i s c a i l f u t u r o . P e r c o l m a r e i l g a p d e l l ' I t a l i a s e r v e a c c e l e r a r e e q u e s t o s i f a m u o v e n d o s i i n u n c o n t e s t o r e g o l a t o m a n o n o v e r r e g o l a t o " , h a d e t t o G o i t i n i c h e h a a g g i u n t o : " C ' è u n m a g g i o r e l i v e l l o d i a t t r a t t i v i t à d e l P a e s e I t a l i a , m a c i s o n o d u e f r e n i : l a r i g i d i t à d e l l e f o r m e c o n t r a t t u a l i e i s a l a r i . C o m b i n a t i , c r e a n o u n a s i t u a z i o n e c h e d e t e r m i n a l ' i n c a p a c i t à d i r i u s c i r e a d a v e r e u n ' a s c e s a p i ù f a c i l e f u o r i d a i c o n f i n i " .