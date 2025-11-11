R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a l F a t t o Q u o t i d i a n o , e p o i d a d i v e r s e t r a s m i s s i o n i , è s t a t a p u b b l i c a t a u n a p r e s u n t a i n t e r v i s t a d i P a o l o B o r s e l l i n o c o n t r o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . E p p u r e , c o m e h a r i p o r t a t o i l g i o r n a l e ‘ I l D u b b i o ’ , c h e h a c o n t r o l l a t o n e l l e t e c h e R a i , B o r s e l l i n o n o n è m a i s t a t o o s p i t e d e l l a t r a s m i s s i o n e ' S a m a r c a n d a ' . D a l F a t t o Q u o t i d i a n o , d u n q u e , l ’ e n n e s i m a b u g i a v o l t a a s c r e d i t a r e i l g o v e r n o M e l o n i " . C o s ì C a r o l i n a V a r c h i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a l l a C a m e r a . " S i t r a t t a d i u n a m a n i p o l a z i o n e c h e l e d e l a d e o n t o l o g i a p r o f e s s i o n a l e c h e t u t t i i g i o r n a l i s t i d o v r e b b e r o s e m p r e p e r s e g u i r e n e l l ’ e s e r c i z i o d e l l o r o l a v o r o . S p e r o c h e d a l l a r e d a z i o n e d e l F a t t o Q u o t i d i a n o a r r i v i n o d e l l e s p i e g a z i o n i c h i a r e p e r c h é u t i l i z z a r e e s t r u m e n t a l i z z a r e l a f i g u r a d i u n e r o e n a z i o n a l e c o m e q u e l l a d i B o r s e l l i n o p e r a t t a c c a r e l ’ e s e c u t i v o e l a n e c e s s a r i a r i f o r m a s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è d a v v e r o i g n o b i l e " , c o n c l u d e .