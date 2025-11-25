R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a è n e c e s s a r i o c h i a r i r e a l c u n i p u n t i f o n d a m e n t a l i . I l p r i m o è c h e n o n s i t r a t t a d i u n o s c o n t r o t r a p o l i t i c a e m a g i s t r a t u r a . S e c o n d o : n o n è u n a r i f o r m a d i m a g g i o r a n z a . È s t a t a v o t a t a a n c h e d a f o r z e d i o p p o s i z i o n e , a c o n f e r m a d e l l a s u a n a t u r a n o n i d e o l o g i c a . T e r z o : è e s s e n z i a l e c h e i c i t t a d i n i r i c e v a n o i n f o r m a z i o n i c o r r e t t e , p e r c h é l a d e m o c r a z i a d i r e t t a r i c h i e d e c o n s a p e v o l e z z a a i f i n i d e l v o t o . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è u n a r i f o r m a p o s i t i v a , n o n b e l l i g e r a n t e , c h e n o n i n t a c c a l ’ a u t o n o m i a d e i m a g i s t r a t i n é l a q u a l i t à d e l l o r o l a v o r o : s e r v e p r i n c i p a l m e n t e a r a s s i c u r a r e e p r o t e g g e r e i c i t t a d i n i ” . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o a l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o I t a l i a D i r e z i o n e N o r d .