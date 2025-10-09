R o m a , 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t o g o v e r n o c o n t a s u l l a p r e s e n z a d e l l e i m p r e s e n e i p e r c o r s i c o s t i t u z i o n a l i . P e r n o i l ’ i m p r e s a c h e r i s p e t t a l a r e g o l a , h a a n c h e d e l l e f i n a l i t à p u b b l i c h e ; q u i n d i , è d o v e r o s o e v i t a r e l a c o n t r a p p o s i z i o n e p u b b l i c o e p r i v a t o , d o v e i l p u b b l i c o è b u o n o e i l p r i v a t o c a t t i v o ” . L o h a d e t t o i l v i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , F r a n c e s c o P a o l o S i s t o , a l l ’ a s s e m b l e a p u b b l i c a d i C o n f i t a r m a d a l t i t o l o ‘ S h i p d a y 2 5 B l u e t o b l u e ’ t e n u t o s i a l l ’ A u d i t o r i u m d e l l a T e c n i c a d i C o n f i n d u s t r i a a R o m a . “ I n q u e s t o f r a n g e n t e è n e c e s s a r i o m e t t e r e o r d i n e a l l e r e g o l e p e r c h é a b b i a m o q u e l l e e u r o p e e e d i n t e r n a z i o n a l i c h e s i s o v r a p p o n g o n o e s i i n t e r s e c a n o c o n i l c o d i c e c i v i l e d e l ’ 4 2 – h a c o n t i n u a t o i l v i c e m i n i s t r o - B i s o g n a p r e n d e r e c o n s a p e v o l e z z a c h e b i s o g n a m e t t e r e o r d i n e n e l l e f o n t i e p e r q u e s t o s e r v o n o r e g o l e c h i a r e p e r c h é s o n o f o n d a m e n t a l i . I n q u e s t o m o d o p o s s i a m o d a r e a i n o s t r i i m p r e n d i t o r i l a p o s s i b i l i t à , a l l ’ i n t e r n o d e i c o n t e s t i e u r o p e i , d i a v e r e m a g g i o r e f o r z a . P e r q u e s t o , l ’ i n i z i a t i v a d i C o n f i t a r m a m e r i t a l a m a s s i m a a t t e n z i o n e e d è l ’ u l t e r i o r e o c c a s i o n e p e r r i a f f e r m a r e l a c a p a c i t à d e l g o v e r n o d i s t a r e s u l t e r r i t o r i o i n s i e m e a g l i i m p r e n d i t o r i ” . “ L a d i g i t a l i z z a z i o n e è u n o d e i p u n t i d e l l a g i u s t i z i a f o n d a m e n t a l e d e l P n r r . S i a m o m o l t o a v a n t i e a b b i a m o c o m u n q u e d i g i t a l i z z a t o p e r l a g i u s t i z i a g r a n p a r t e d e l p r o c e s s o p e n a l e e d a n c h e p e r q u a n t o r i g u a r d a i r a p p o r t i c o n l e i m p r e s e s e s i a u n a g i u s t i z i a p i ù c a p a c e d i r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i è u n g r a n d e v a n t a g g i o ” , h a c o n t i n u a t o S i s t o . I n c o n c l u s i o n e , i l v i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a s i è a n c h e s o f f e r m a t o s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l d i a l o g o d e l g o v e r n o c o n l ’ E u r o p a . “ I l d i a l o g o c o n l ’ E u r o p a c ’ è , c i s a r à e n o n s i i n t e r r o m p e r à – h a s o t t o l i n e a t o - . E ’ o v v i o c h e q u e s t o è u n g o v e r n o i n E u r o p a è d i v e n t a t o u n o d e g l i i n t e r l o c u t o r i f o n d a m e n t a l i . D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a , s e c r e s c e l a c a p a c i t à d i d i a l o g o d e l g o v e r n o i t a l i a n o , c r e s c e r a n n o a n c h e i r i s u l t a t i ” .