R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e l l a c h e i n t r o d u c e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è u n a r i f o r m a p e r p r o t e g g e r e t u t t i . L a d o m a n d a d a p o r r e è m o l t o s e m p l i c e : ‘ C a r o c i t t a d i n o , q u a n d o t u e n t r i i n u n ' a u l a e s a i c h e i l g i u d i c e è d i v e r s o d a c h i a c c u s a , c o m e è d i v e r s o d a c h i t i d i f e n d e , t i s e n t i p i ù o m e n o r a s s i c u r a t o ? ’ . T u t t o q u a : è u n d i s c o r s o d i a s s o l u t a s e m p l i c i t à , d i p u r a l o g i c a . E d è p r o p r i o l a C o s t i t u z i o n e , c o n i l 1 1 1 , a d i r c i c o m e d e v e f u n z i o n a r e i l p r o c e s s o ” . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o a l l a g i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o a P o r t a a P o r t a . “ P e r l a v e l o c i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i c i s o n o a l t r e i n i z i a t i v e i n c o r s o e c h e n o n r i g u a r d a n o q u e s t a r i f o r m a . E n t r o i l 2 0 2 6 r i e m p i r e m o g l i o r g a n i c i d e i m a g i s t r a t i , f a c c i a m o c o n c o r s i i n c o n t i n u a z i o n e p e r g l i a m m i n i s t r a t i v i , c ' è u n p r o c e s s o p e n a l e t e l e m a t i c o c h e o r m a i è d i v e n t a t o u n a r e a l t à . Q u e s t o è q u e l l o c h e s e r v e p e r v e l o c i z z a r e : l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e s e r v e p e r m i g l i o r a r e l a g i u s t i z i a ” , c o n c l u d e .