R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I p r o b l e m i r e a l i d e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a n o n v e n g o n o m i n i m a m e n t e a f f r o n t a t i d a l l a r i f o r m a v o l u t a d a l m i n i s t r o N o r d i o . I p r o c e s s i s o n o t r o p p o l u n g h i , m a n c a n o m a g i s t r a t i , p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o e s t a b i l i z z a z i o n i p e r i t a n t i p r e c a r i c h e t e n g o n o i n p i e d i g l i u f f i c i g i u d i z i a r i . T u t t o q u e s t o n o n v i e n e t o c c a t o d a u n a r i f o r m a c h e , c o m e h a a m m e s s o l o s t e s s o m i n i s t r o , n o n i n c i d e s u i t e m p i d e l l a g i u s t i z i a ” . L o d i c h i a r a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a d e l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e . “ N o n è u n a r i f o r m a d e l l e c a r r i e r e – s p i e g a l ’ e s p o n e n t e d e m - m a u n a s e p a r a z i o n e d e l l e m a g i s t r a t u r e c h e n o n s e r v e a i c i t t a d i n i . L o h a d e t t o c h i a r a m e n t e a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L a R u s s a , a m m e t t e n d o c h e ‘ f o r s e n o n v a l e v a n e p p u r e l a c a n d e l a ’ . S e n o n s e r v e a r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e l a g i u s t i z i a , a l l o r a l a d o m a n d a è : a c o s a s e r v e d a v v e r o ? ” . “ L a v e r i t à – c o n c l u d e S e r r a c c h i a n i – è c h e l ’ o b i e t t i v o d i q u e s t a r i f o r m a è i n d e b o l i r e i l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d e l l a M a g i s t r a t u r a , l ’ o r g a n o d i a u t o g o v e r n o c h e g a r a n t i s c e i n d i p e n d e n z a e a u t o n o m i a a o g n i s i n g o l o m a g i s t r a t o . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n t r o v a r i s c o n t r o n e l l a C o s t i t u z i o n e . S e d a v v e r o s i f o s s e v o l u t o d i s t i n g u e r e i p e r c o r s i d i g i u d i c i e p m , b a s t a v a u n a l e g g e o r d i n a r i a c o n d u e c o n c o r s i s e p a r a t i . L a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s e r v e s o l o a d a r e p i ù p o t e r e a l l a p o l i t i c a n e l l a s c e l t a d e i m a g i s t r a t i , m i n a n d o l ’ e q u i l i b r i o d e m o c r a t i c o t r a p o t e r i d e l l o S t a t o ” .