R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P e r c h é s i a m o c o n t r a r i a l l a r i f o r m a ? “ I l m o t i v o l o h a s p i e g a t o m o l t o b e n e l a p r e m i e r d o p o c h e , i e r i , s i è m o l t o a r r a b b i a t a a s e g u i t o d e l p r o v v e d i m e n t o d e l l a C o r t e d e i C o n t i . L e i h a d e t t o c h e l a r i f o r m a d e l l a G i u s t i z i a è l a r i s p o s t a p i ù a d e g u a t a a l l ’ i n v a d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a , c o m e a d i r e c h e l a p o l i t i c a n o n v u o l e e s s e r c o n t r o l l a t a , l a d e s t r a v u o l e l e m a n i l i b e r e . E ’ q u e s t a l a v e r i t à ” . C o s ì l a d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P d D e b o r a S e r r a c c h i a n i , a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 . “ V o g l i o n o f a r e u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e p e r c h é v o g l i o n o d e m o l i r e i l C s m c h e è l ’ o r g a n o c h e s e r v e p e r r e n d e r e i n d i p e n d e n t e e a u t o n o m o ” . C o m e f i n i r à i l r e f e r e n d u m ? “ P e n s o e s p e r o c h e n o n s i c a m b i e r à l a C o s t i t u z i o n e e a n z i l a s i d i f e n d e r à i n n o m e d e i v a l o r i c h e c i t e n g o n o i n s i e m e ” , c o n c l u d e .