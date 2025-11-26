R o m a , 2 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o c h i e s t o l a p r o c e d u r a d i u r g e n z a s u l l a P d l s u l l a p r o c e d i b i l i t à , c i h a n n o d e t t o d i n o . D o m a n i l a v o t e r e m o i n a u l a e v e d r e m o s e s a r à c a l e n d a r i z z a t a " . L o h a d e t t o i l c a p o g r u p p o d e l M 5 s R i c c a r d o R i c c i a r d i a l t e r m i n e d e l l a C o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o d e l l a C a m e r a . " S u l l a p r o c e d i b i l i t à i l M o v i m e n t o è l ' u n i c o a d a r e b a t t a g l i a , s u q u e s t a n o r m a d e l l a l e g g e C a r t a b i a c h e d i c e c h e o l a v i t t i m a d e n u n c i a o s u l f u r t o n o n s i p u ò p r o c e d e r e i l M 5 s è s t a t o l ' u n i c o a v o t a r e n o n e l l a s c o r s a l e g i s l a t u r a - h a s p i e g a t o R i c c i a r d i - U n a n o r m a c h e s e r v e p e r d e p e n a l i z z a r e , d a i p i ù p o t e n t i f i n o a c h i r u b a n e l l a m e t r o a i p e n d o l a r i . A n c h e s u l r e f e r e n d u m , c ' è c h i d i c e c h e l e b o r s e g g i a t r i c i n o n v e n g o n o p e r s e g u i t e p e r c h é c i s o n o i c a t t i v i g i u d i c i , m a s o n o c a t t i v e l e l e g g i p e r c h è s e n o n c ' è d e n u n c i a i g i u d i c i n o n p o s s o n o p e r s e g u i r e . I l p r o b l e m a è l a p o l i t i c a c h e f a c a t t i v e l e g g i , n o n i g i u d i c i " .