R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L e p a r o l e p r o n u n c i a t e o g g i d a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i a l M e e t i n g d i R i m i n i s o n o g r a v i e i n a c c e t t a b i l i . P a r l a r e d i ‘ g i u d i c i p o l i t i c i z z a t i ’ e d i ' i n v a s i o n i d i c a m p o ' s i g n i f i c a c o n t i n u a r e i n u n a s i s t e m a t i c a o p e r a d i d e l e g i t t i m a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a , c o n i l s o l o o b i e t t i v o d i g i u s t i f i c a r e u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a c h e n o n p u n t a a l l ’ e f f i c i e n z a , m a a l c o n t r o l l o p o l i t i c o " . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e E n z a R a n d o , r e s p o n s a b i l e L e g a l i t à e l o t t a a l l e m a f i e d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . " I l P a r l a m e n t o - a g g i u n g e - h a i l d o v e r e d i d i s c u t e r e e m i g l i o r a r e i l s i s t e m a , m a m a i d i s o t t o m e t t e r e u n p o t e r e d e l l o S t a t o a l l ’ a l t r o . I l G o v e r n o M e l o n i u s a s l o g a n p e r i c o l o s i c h e r i s c h i a n o d i m i n a r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e i c o n f r o n t i d e l l a g i u r i s d i z i o n e e d e l l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e . L a g i u s t i z i a n o n s i r a f f o r z a r i d u c e n d o l ’ i n d i p e n d e n z a d e i m a g i s t r a t i , m a i n v e s t e n d o s u o r g a n i c i , s t r u t t u r e e d i g i t a l i z z a z i o n e . S e d a v v e r o s i v u o l e u n p r o c e s s o p i ù r a p i d o e d e f f i c a c e , s e r v o n o r i s o r s e e r i f o r m e c o n d i v i s e , n o n c a m p a g n e d i d e l e g i t t i m a z i o n e . L a C o s t i t u z i o n e è c h i a r a : l ’ a u t o n o m i a e l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a s o n o u n p r e s i d i o i r r i n u n c i a b i l e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a ” .