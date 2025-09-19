R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A l t r o c h e r i s s e p r e o r d i n a t e : i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a e s e r c i t a t o i n A u l a l e p r o p r i e p r e r o g a t i v e p a r l a m e n t a r i , d i f r o n t e a u n a m a g g i o r a n z a c h e d a m e s i c e r c a i n o g n i m o d o d i m e t t e r e a r e p e n t a g l i o i l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e e l e g a r a n z i e d e l l e o p p o s i z i o n i . L e p a r o l e d i B i g n a m i s o n o s o l t a n t o l ’ e n n e s i m o t e n t a t i v o d i s p o s t a r e l ’ a t t e n z i o n e , e l a s u a è u n a m i n a c c i a a l l e m i n o r a n z e e u n ’ i n d e b i t a p r e s s i o n e i s t i t u z i o n a l e , c h e c i r i p o r t a a a n t i c h e a b i t u d i n i d e l l a d e s t r a , i n P a r l a m e n t o e f u o r i " . C o s ì u n a n o t a d e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d e l p a r t i t o d e m o c r a t i c o d e l l a c a m e r a . " I e r i i n a u l a a b b i a m o r i c h i a m a t o a l r i s p e t t o d e l r e g o l a m e n t o e d e l r u o l o i s t i t u z i o n a l e c h e a n c h e i l g o v e r n o d e v e t e n e r e i n p a r l a m e n t o . F i n c h é n o n c i s a r a n n o c o m u n i c a z i o n i f o r m a l i d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o s u G a z a , s e g u i t e d a u n v o t o d e l l ’ A s s e m b l e a , n o n p e r m e t t e r e m o c h e l a C a m e r a p r o s e g u a c o m e s e n u l l a f o s s e . D i f e n d i a m o l a d i g n i t à d e l P a r l a m e n t o , n o n t o l l e r e r e m o c h e v e n g a r i d o t t o a p a l c o s c e n i c o p r o p a g a n d i s t i c o d e l l a m a g g i o r a n z a " .