R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e a u d i z i o n i p r o m o s s e d a l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d e l P d d e l l a C a m e r a h a n n o r e g i s t r a t o u n a b o c c i a t u r a u n a n i m e d e l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e v o l u t a d a l G o v e r n o " . S i l e g g e i n u n a n o t a d e l g r u p p o d e m d i M o n t e c i t o r i o . S o n o i n t e r v e n u t i C h r i s t i a n F e r r a r i ( C G I L ) , C e s a r e P a r o d i ( A N M ) , M a r g h e r i t a C a s s a n o ( P r i m a P r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e ) , U g o D e S i e r v o ( P r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e ) , M i t j a G i a l u z ( U n i v e r s i t à d i G e n o v a ) , G a e t a n o A z z a r i t i ( U n i v e r s i t à S a p i e n z a R o m a ) , I t a l o S a n d r i n i e V a l e r i o M a r t i n e l l i ( A C L I ) , E m i l i o R i c c i ( A N P I ) , F r a n c o C o p p i ( A v v o c a t o e g i u r i s t a ) , I v a n a V e r o n e s e ( U I L ) . " V o c i d i v e r s e , p r o v e n i e n t i d a l m o n d o d e l l a g i u s t i z i a , d e l d i r i t t o e d e l l e p a r t i s o c i a l i , c h e h a n n o e v i d e n z i a t o c o m e l a r i f o r m a p r e s e n t i ' g r a v i p r o f i l i d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à e n o n r i s p o n d a a l l e r e a l i e m e r g e n z e d e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o , r i s c h i a n d o i n v e c e d i m i n a r n e l ’ e q u i l i b r i o d e m o c r a t i c o e l ’ i n d i p e n d e n z a ' ” . S e c o n d o i l P d , i l q u a d r o c h e e m e r g e è n e t t o : l a r i f o r m a n o n n a s c e p e r r a f f o r z a r e l a g i u s t i z i a , m a p e r s t r a v o l g e r e l a C o s t i t u z i o n e . C o m e h a r i c o r d a t o l a c a p o g r u p p o P d C h i a r a B r a g a , s i t r a t t a d i “ u n i n t e r v e n t o i d e o l o g i c o c o s t r u i t o p e r p u n i r e l a m a g i s t r a t u r a e p o r t a t o a v a n t i n e l s i l e n z i o d e i p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a , c o n u n P a r l a m e n t o r i d o t t o a p u r a r a t i f i c a ” . U n a d e n u n c i a c h e s i i n t r e c c i a c o n q u e l l a d e l l a r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e g i u s t i z i a D e b o r a S e r r a c c h i a n i , c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e “ n o n c i s i a n u l l a d i t e c n i c o i n q u e s t o p r o v v e d i m e n t o c h e è i l f r u t t o d i u n a s c e l t a t u t t a p o l i t i c a c h e c h i u d e o g n i s p a z i o d i c o n f r o n t o e m i n a l e g a r a n z i e d e i c i t t a d i n i , s e g n a n d o u n u l t e r i o r e a r r e t r a m e n t o d e m o c r a t i c o ” . " L a g r a v i t à d e l m e t o d o " è s t a t a r i b a d i t a a n c h e d a l d e p u t a t o F e d e r i c o F o r n a r o , c h e h a p a r l a t o d i “ u n a m a g g i o r a n z a c h e t r a t t a l a C o s t i t u z i o n e c o m e f o s s e u n d e c r e t o l e g g e , r i c o r d a n d o c h e è i l p r i m o c a s o n e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a i n c u i u n t e s t o c o s t i t u z i o n a l e u s c i t o d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i a r r i v i i n P a r l a m e n t o b l i n d a t o , s e n z a p o s s i b i l i t à d i m o d i f i c a , r i d u c e n d o d i f a t t o l e C a m e r e a s e m p l i c i r a t i f i c a t o r i ” . S u l m e r i t o d e l l a r i f o r m a , p o i , l a c a p o g r u p p o i n C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i S i m o n a B o n a f è h a m e s s o i n e v i d e n z a c o m e e s s a v e n g a “ v e n d u t a c o m e r i s p o s t a a i p r o b l e m i d e l l a g i u s t i z i a , m a n o n i n t e r v e n g a s u n u l l a : n é s u i t e m p i l u n g h i s s i m i d e i p r o c e s s i , n é s u l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e , n é s u l l ’ e f f i c i e n z a d e l p r o c e s s o t e l e m a t i c o . È u n g r a v e s t r a p p o i s t i t u z i o n a l e c h e t r a d i s c e i c i t t a d i n i ” . U n g i u d i z i o c o n d i v i s o d a l c a p o g r u p p o P d i n C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a F e d e r i c o G i a n a s s i , c h e h a a g g i u n t o : “ L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n a c c e l e r a i p r o c e d i m e n t i n é m i g l i o r a l ’ e f f i c i e n z a , l o h a a m m e s s o l o s t e s s o m i n i s t r o N o r d i o . S e r v e s o l o a i n d e b o l i r e l a m a g i s t r a t u r a e a p i e g a r e i l p u b b l i c o m i n i s t e r o a l l ’ i n f l u e n z a d e l l ’ e s e c u t i v o , a v v i a n d o u n p e r c o r s o p e r i c o l o s o d i s t r a v o l g i m e n t o d e l l a C o s t i t u z i o n e r e p u b b l i c a n a ” . M o l t i d e g l i a u d i t i h a n n o s o t t o l i n e a t o , i n o l t r e , " l ’ i m p o r t a n z a d i q u e s t o u l t e r i o r e m o m e n t o d i a s c o l t o p r o m o s s o d a l P d , n o n s o l o p e r d e n u n c i a r e i g r a v i r i s c h i d e l l a r i f o r m a , m a a n c h e p e r c o n t r i b u i r e a c o s t r u i r e n e l P a e s e u n a c o s c i e n z a s o c i a l e p i ù c o n s a p e v o l e . U n p a s s a g g i o d e c i s i v o i n v i s t a d e l r e f e r e n d u m c o n f e r m a t i v o , c h e s a r à l o s t r u m e n t o c o n c u i i c i t t a d i n i p o t r a n n o d i f e n d e r e l ’ e q u i l i b r i o d e i p o t e r i e i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l a d e m o c r a z i a . L e a u d i z i o n i d i o g g i h a n n o d u n q u e c o n f e r m a t o u n p u n t o : a f r o n t e d i u n a r i f o r m a i d e o l o g i c a , i s o l a t a e p r i v a d i s o l u z i o n i a i p r o b l e m i c o n c r e t i d e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a , p u ò c r e s c e r e u n ’ a m p i a m o b i l i t a z i o n e c h e c o i n v o l g e f o r z e p o l i t i c h e e r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o g i u r i d i c o a d i f e s a d e l l a C o s t i t u z i o n e e d e l l ’ i n d i p e n d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a " .