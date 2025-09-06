R o m a , 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N o n d i s t u r b a r e i l m a n o v r a t o r e . È l a l i n e a d e l g o v e r n o s u l l e r i f o r m e . N e l s e c o n d o p a s s a g g i o a l l a C a m e r a d e l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a , l a m a g g i o r a n z a n o n h a i n t e n z i o n e d i e f f e t t u a r e a u d i z i o n i . P e r q u e s t o i l G r u p p o d e l P d h a d e c i s o d i p r o m u o v e r e u n a c o n s u l t a z i o n e t r a i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o d e l l a g i u s t i z i a , d e l l ’ a s s o c i a z i o n i s m o e d e l l e p a r t i s o c i a l i " . L o r e n d e n o t o i l P d . " L e a u d i z i o n i i n f o r m a l i s i t e r r a n n o l u n e d ì 8 s e t t e m b r e a p a r t i r e d a l l e o r e 1 1 p e r t u t t a l a g i o r n a t a p r e s s o l a S a l a B e r l i n g u e r . H a n n o a d e r i t o C G I L c o n C h r i s t i a n F e r r a r i , S e g r e t a r i o C o n f e d e r a l e , C e s a r e P a r o d i , P r e s i d e n t e A N M , M a r g h e r i t a C a s s a n o , P r i m a P r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , U g o D e S i e r v o , P r e s i d e n t e e m e r i t o d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e , M i t j a G i a l u z , P r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i D i r i t t o p r o c e s s u a l e p e n a l e U n i v e r s i t à G e n o v a , G a e t a n o A z z a r i t i , P r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i D i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e U n i v e r s i t à S a p i e n z a R o m a , p e r l e A C L I V i c e P r e s . A v v . I t a l o S a n d r i n i e V a l e r i o M a r t i n e l l i , C o n s i g l i e r e d e l P r e s i d e n t e N a z i o n a l e , p e r A N P I E m i l i o R i c c i , V i c e p r e s i d e n t e , F r a n c o C o p p i , A v v o c a t o G i u r i s t a , p e r l a U I L I v a n a V e r o n e s e S e g r e t a r i a C o n f e d e r a l e " , p r o s e g u e i l P d . " P e r i l G r u p p o d e l P d o l t r e a l l a C a p o g r u p p o C h i a r a B r a g a e a l l ’ U f f i c i o d i P r e s i d e n z a , p a r t e c i p e r a n n o i c a p i g r u p p o d e l l e C o m m i s s i o n i A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i e G i u s t i z i a S i m o n a B o n a f è e F e d e r i c o G i a n a s s i , l a R e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d D e b o r a S e r r a c c h i a n i , d e p u t a t e e d e p u t a t i P d e r a p p r e s e n t a n t i d e l G r u p p o d e l P d a l S e n a t o " , c o n c l u d e i l P d .