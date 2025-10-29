R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " H o s e n t i t o c h e d o m a n i l a m a g g i o r a n z a v a a f e s t e g g i a r e d o p o l ' a p p r o v a z i o n e . A t t e n z i o n e c h e r i d e b e n e , c h i r i d e u l t i m o . . . " . A n g e l o B o n e l l i , c h e o g g i h a p a r l a t o a l u n g o c o n E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a , s i d i c e " a s s o l u t a m e n t e f i d u c i o s o " i n v i s t a d e l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . D o m a n i c i s a r à l ' u l t i m o p a s s a g g i o a l S e n a t o d e l l ' i t e r c o s t i t u z i o n a l e . I l P d c o n i c a p i g r u p p o e l a s e g r e t a r i a S c h l e i n h a i n d e t t o u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a p a l a z z o M a d a m a s u b i t o d o p o i l v o t o . L e o p p o s i z i o n i s i c o o r d i n a n o i n v i s t a d e l l a b a t t a g l i a r e f e r e n d a r i a . A p p u n t a m e n t o , p r o b a b i l m e n t e i n p r i m a v e r a , c h e s a r à u n a ' a n t i p a s t o ' d e l l e p o l i t i c h e . I n t a n t o , l e o p p o s i z i o n i s i s t a n n o m u o v e n d o p e r l a r a c c o l t a f i r m e . " S i a m o c o n t r a r i , c o n t r a r i s s i m i , a q u e s t a r i f o r m a - h a d e t t o l a d e m C h i a r a B r a g a o g g i d o p o l a c a p i g r u p p o o g g i a l l a C a m e r a - . L o s t r u m e n t o d e i r e f e r e n d u m v e r r à a t t i v a t o e i n s i e m e a l l e a l t r e o p p o s i z i o n i c h e h a n n o c o n d i v i s o l a b a t t a g l i a p a r l a m e n t a r e s a r e m o i m p e g n a t i a n c h e n o i n e l l ' a t t i v a z i o n e d e l l o s t r u m e n t o d e l r e f e r e n d u m p e r f e r m a r e q u e s t o s t r a v o l g i m e n t o d e l l a C o s t i t u z i o n e " . C o n f e r m a i l c a p o g r u p p o M 5 S , R i c c a r d o R i c c i a r d i : l e f i r m e p e r i l r e f e r e n d u m l e " r a c c o g l i e r e m o a n c h e n o i , m a b i s o g n a a s p e t t a r e c h e c i s i a l a p u b b l i c a z i o n e i n G a z z e t t a u f f i c i a l e . N o i v o g l i a m o c h e i c i t t a d i n i s i e s p r i m a n o s u u n p r o v v e d i m e n t o s c e l l e r a t o e c h e c i s i a u n a g r a n d e m o b i l i t a z i o n e n e l P a e s e s u u n p i l a s t r o d e l g o v e r n o M e l o n i d i a c c e n t r a m e n t o d e l p o t e r e e n e l n o n v o l e r e u n a m a g i s t r a t u r a l i b e r a e i n d i p e n d e n t e d i f a r e p r o p r i o l a v o r o " . C i s a r à p o i d a i m p o s t a r e a n c h e l e l i n e e g u i d a d e l l a c a m p a g n a . " I l p u n t o - s p i e g a B o n e l l i i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s - è c h e q u e s t a n o n è l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . N o n s i a c c o r c i a n o i t e m p i d e i p r o c e s s i , n o n s i a s s u m e p e r s o n a l e . V o g l i o n o f a r l a p a s s a r e c o m e t a l e , m a n o n l o è . E n o i c i m o b i l i t e r e m o p e r f a r l o c a p i r e a i c i t t a d i n i . E ' u n g r a n d e t r u f f a , n o n è l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a " .