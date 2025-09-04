R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a p r i m a p r e s i d e n t e u s c e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , M a r g h e r i t a C a s s a n o , " h a i n t e r p r e t a t o l ' i r r i n u n z i a b i l e s t a t o d i a u t o n o m i a e i n d i p e n d e n z a d e l l a g i u r i s d i z i o n e r i s p e t t o a d o g n i a l t r o p o t e r e n e l l o s p i r i t o d e i v a l o r i f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l t e r m i n e d e l l a s e d u t a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e h a e l e t t o P a s q u a l e D ' A s c o l a n u o v o p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e .