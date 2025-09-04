R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o r i v o l g e r e l e m i e c o n g r a t u l a z i o n i a l d o t t o r D ' A s c o l a c o n g l i a u g u r i p e r i l c o m p i t o c h e g l i è s t a t o a f f i d a t o d i p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e , a l t e m p o s t e s s o f o r m u l o u n a p p r e z z a m e n t o p e r i l d o t t o r M o g i n i , m a g i s t r a t o d i e l e v a t o e i n d i s c u s s o v a l o r e . I l s a p e r e g i u r i d i c o d e l d o t t o r D ' A s c o l a e l a s u a l u n g a e s p e r i e n z a g l i c o n s e n t i r a n n o d i g u i d a r e c o n e f f i c a c i a l a C o r t e , p r o s e g u e n d o a n c h e n e l l ' a t t i v i t à d i r i n n o v a t a e f f i c i e n z a a v v i a t a d u r a n t e i l m a n d a t o d e l l a p r e s i d e n t e C a s s a n o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l t e r m i n e d e l l a s e d u t a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e h a e l e t t o P a s q u a l e D ' A s c o l a n u o v o p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e . " I l d o t t o r D ' A s c o l a - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c e r t a m e n t e r a p p r e s e n t e r à u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a n c h e p e r i l a v o r i d e l C s m e d e l C o m i t a t o d i p r e s i d e n z a , c h e a u s p i c o v e n g a n o c o s t a n t e m e n t e i m p r o n t a t i a c o n f r o n t o l e a l e e a u n d i b a t t i t o s e r e n o , s e m p r e c o n l ' o b i e t t i v o d e l l ' i n t e r e s s e i s t i t u z i o n a l e " .