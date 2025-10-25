R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o r p r e n d e e p r e o c c u p a c h e i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A n m , C e s a r e P a r o d i , s i p e r m e t t a d i m i n i m i z z a r e u n c a s o g i u d i z i a r i o e m e d i a t i c o c h e d a t r e n t ’ a n n i p e s a c o m e u n m a c i g n o s u l l a c o s c i e n z a c i v i l e d e l P a e s e . T r e n t ’ a n n i n o n s o n o ' u n p e r c o r s o l u n g o ' , s o n o u n a v i t a . U n a v i t a i n c u i s i è t e n t a t o d i d i s t r u g g e r e l a f i g u r a d i u n l e a d e r p o l i t i c o a t t r a v e r s o p r o c e s s i , t i t o l i d i g i o r n a l e e a c c u s e p o i s m e n t i t e d a i f a t t i . P a r l a r e o g g i d i ' s e n t e n z e g i u s t e ' c o m e s e t u t t o f o s s e a n d a t o b e n e è u n i n s u l t o a l l ’ i n t e l l i g e n z a e a l l a m e m o r i a d i c h i h a a s s i s t i t o a u n a v e r a e p r o p r i a p e r s e c u z i o n e g i u d i z i a r i a " . L o a f f e r m a l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a P a t r i z i a M a r r o c c o . " C h e g i u s t i z i a è q u e l l a - a g g i u n g e - c h e i m p i e g a t r e d e c e n n i p e r d i r e l a v e r i t à ? C h i r i s a r c i s c e i l f a n g o , l e m e n z o g n e , l a g o g n a m e d i a t i c a ? E c h i , a d i f f e r e n z a d i B e r l u s c o n i , n o n h a p o t e r e n é m e z z i , c o m e p u ò d i f e n d e r s i d a u n s i s t e m a c h e t r a v o l g e p r i m a d i g i u d i c a r e ? P r i m a d i i m p a r t i r e l e z i o n i , f o r s e s a r e b b e i l c a s o d i g u a r d a r e i n f a c c i a l a r e a l t à : n o n c o m e p o t e r e c h e s i a u t o g i u s t i f i c a , m a c o m e g a r a n z i a d i e q u i l i b r i o , u m a n i t à e v e r i t à p e r t u t t i ” .