R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n v a v i s s u t o c o m e u n ' o r d a l i a m a c o m e o c c a s i o n e d i c o n o s c e n z a , d i b a t t i t o e d e m o c r a z i a . A n c h e s e i t o n i d i q u e s t e o r e l a s c i a n o p r e s a g i r e i l p e g g i o , è n e c e s s a r i o c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r c h é i l d i b a t t i t o r e f e r e n d a r i o n o n s i a d o m i n a t o d a l l ' i d e o l o g i a e d a l l ' e s a s p e r a z i o n e d e g l i a r g o m e n t i d i f r o n t e a u n a r i f o r m a c h e d i p e r s é n o n s e g n e r à n é l ' a v v e n t o d i u n a r i v o l u z i o n e l i b e r a l e e g a r a n t i s t a n é l a f i n e d e l l a d e m o c r a z i a , m a c h e s o l l e v a d i v e r s i d u b b i c h e m e r i t e r e b b e r o u n a r i s p o s t a d a p a r t e d i c h i l a s t a r e a l i z z a n d o p r o p r i o a l l ' i n s e g n a d e l g a r a n t i s m o ” . L o s c r i v e i n u n p o s t s u i s o c i a l i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . “ S o n o s e m p r e s t a t o c o n v i n t o c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i f o s s e u n o s t r u m e n t o u t i l e a r a f f o r z a r e g a r a n z i e e r e a l i z z a r e i l g i u s t o p r o c e s s o e p e r q u e s t o - s o t t o l i n e a M a g i - h o v o t a t o a f a v o r e a l l a p r i m a l e t t u r a , m a n o n h o p a r t e c i p a t o a l v o t o i n o c c a s i o n e d e l v o t o f i n a l e p e r c h é g o v e r n o e m a g g i o r a n z a , c h e h a n n o i m p o s t o q u e s t a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e s e n z a a c c e t t a r e a l c u n d i a l o g o c o n l e o p p o s i z i o n i , n o n h a n n o f a t t o c h i a r e z z a s u a l c u n i a s p e t t i n o d a l i p r i m a d i a r r i v a r e a l l ' u l t i m a l e t t u r a . C o n q u e s t a r i f o r m a a v r e m o u n e s e r c i t o d i 1 3 0 0 p r o c u r a t o r i c h e s i m u o v o n o i n t o t a l e a u t o n o m i a c o n l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a a l l o r o s e r v i z i o . C h i s i d e f i n i s c e g a r a n t i s t a - a g g i u n g e - n o n p u ò n o n p o r s i q u e s t o p r o b l e m a , s i s t a c r e a n d o s o s t a n z i a l m e n t e u n n u o v o p o t e r e d e l l o S t a t o , i l p o t e r e g i u d i z i a r i o d e l l ' a c c u s a , c o n t a n t o d i C s m p r o p r i o " . " I l g o v e r n o d i c e d i n o n v o l e r s u p e r a r e l ' o b b l i g a t o r i e t à d e l l ' a z i o n e p e n a l e e d i n o n v o l e r c r e a r e a l c u n a f o r m a d i r e s p o n s a b i l i t à o l e g a m e c o n i l p o t e r e p o l i t i c o . M a c o m e s i p u ò a c c e t t a r e u n a t a l e c o n c e n t r a z i o n e d i p o t e r e e d i s c r e z i o n a l i t à i n q u e s t o n u o v o c o r p o d e l l o S t a t o ? I l p e r i c o l o è c h e l a f a s e p i ù d e l i c a t a , q u e l l a d e l l e i n d a g i n i c o n p r o c e s s i m e d i a t i c i e v i o l a z i o n i d e l l a p r e s u n z i o n e d i i n n o c e n z a , d i v e n t i p i ù r i s c h i o s a d i q u a n t o l o s i a o g g i . A n c h e u n a u t o r e v o l e e s p o n e n t e d e l l a d e s t r a c o m e M a r c e l l o P e r a h a m e s s o i n g u a r d i a d a l f a t t o c h e , r e a l i z z a t a i n q u e s t o m o d o , l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e è l a f o g l i a d i f i c o p e r p r a t i c h e g i u d i z i a r i e p e r s i n o p e g g i o r i d i q u e l l e d i o g g i . N o n f u n - z i o - n e - r à m a a q u e s t a d e s t r a i n s i e m e g i u s t i z i a l i s t a e a l l e r g i c a a q u a l s i a s i a z i o n e d e l l e g i u r i s d i z i o n i n a z i o n a l i o i n t e r n a z i o n a l i - c o n c l u d e M a g i - s e r v i v a p i a n t a r e u n a b a n d i e r i n a c o s t i t u z i o n a l e s e n z a p o r s i t r o p p e d o m a n d e e s o p r a t t u t t o s e n z a d a r e r i s p o s t e ” .