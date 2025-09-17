R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ H o s e m p r e r i t e n u t o c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e f o s s e u n a r i f o r m a g i u s t a e u t i l e . M a c i s o n o f o r t i m o t i v i p o l i t i c i e i s t i t u z i o n a l i c h e m i s p i n g o n o a n o n v o t a r e d o m a n i q u e s t a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e . I l g o v e r n o h a r i d o t t o l a s e p a r a z i o n e a u n a b a n d i e r i n a l a s c i a n d o i n t a t t e o a g g r a v a n d o l e p i a g h e d e l l a n o s t r a g i u s t i z i a . I l c o n t e s t o p o l i t i c o n o n è s o l o c a r a t t e r i z z a t o d a u n a f e r o c e c o n t r a p p o s i z i o n e d e l g o v e r n o a l l a m a g i s t r a t u r a m a d a l l e r e i t e r a t e e s a s p e r a t e m a n i f e s t a z i o n i d i i n s o f f e r e n z a e o s t i l i t à d e l l o s t e s s o e s e c u t i v o n e i c o n f r o n t i d i o g n i g i u r i s d i z i o n e , n a z i o n a l e o s o v r a n a z i o n a l e " . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i . " D a l l e q u e s t i o n i r i g u a r d a n t i i l d i r i t t o d e l l ' i m m i g r a z i o n e e i l d i r i t t o d ' a s i l o , s u c u i i l g o v e r n o h a c e r c a t o d e l i b e r a t a m e n t e l o s c o n t r o f r o n t a l e c o n t r i b u n a l i d i d i v e r s o o r d i n e u s a n d o l ' a r g o m e n t o d i u n a p r e s u n t a o s t i l i t à d e i m a g i s t r a t i q u a n d o e r a d e l t u t t o e v i d e n t e c h e l e p r o c e d u r e s e g u i t e d a l l e a u t o r i t à i t a l i a n e e r a n o i l l e g i t t i m e e d e r a p r e v e d i b i l e c h e c o m e t a l i s a r e b b e r o s t a t e g i u d i c a t e , f i n o a d a r r i v a r e a l l o s c o n t r o d e l n o s t r o g o v e r n o c o n l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e . U n c o n t e s t o n e l q u a l e - p r o s e g u e - a p p a r e a r i s c h i o l a s t e s s a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e n o n p e r g l i s c o n f i n a m e n t i d e l l ' a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a m a p e r l a t e n d e n z a d e l g o v e r n o a c o n s i d e r a r s i s u p e r i o r e a l l a l e g g e . Q u e s t a r i f o r m a a v r e b b e m e r i t a t o u n d i b a t t i t o e u n c l i m a d e l t u t t o d i v e r s o i n m o d o d a e v i t a r e i l c l i m a d a g u e r r a s a n t a c r e a t o d a l l ' e s e c u t i v o e a n c h e m a g a r i i d i f e t t i p r i n c i p a l i d e l t e s t o c h e s a r à a p p r o v a t o d a l l a s o l a m a g g i o r a n z a . " C h i s i d i c e g a r a n t i s t a n o n p u ò p o i n o n p o r s i i l p r o b l e m a , s o l l e v a t o n o n s o l o d a a l c u n i s t u d i o s i m a a n c h e d a u n a u t o r e v o l e e s p o n e n t e d e l l a s t e s s a m a g g i o r a n z a c o m e M a r c e l l o P e r a , d e l r i s c h i o d i d a r e v i t a a u n e s e r c i t o a c e f a l o d i 1 3 0 0 p r o c u r a t o r i c h e s i m u o v o n o i n t o t a l e a u t o n o m i a c o n l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a a l l o r o s e r v i z i o . I l r i s c h i o , p e r d i r l a c o n l e p a r o l e d i P e r a , è c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d i v e n t i l a f o g l i a d i f i c o p e r p r a t i c h e g i u d i z i a r i e p e r s i n o p e g g i o r i d i q u e l l e d i o g g i . S e i l g o v e r n o n o n p e n s a d i s u p e r a r e l ' o b b l i g a t o r i e t à d e l l ' a z i o n e p e n a l e , c o m e s e m b r a a f f e r m a r e , a l l o r a d e v e d i r e e s p i e g a r e c o m e i n t e n d e c o m p l e t a r e q u e s t a r i f o r m a . P e r c h é l a f a s e p i ù d e l i c a t a , q u e l l a d e l l e i n d a g i n i e d e i r i s c h i d i p r o c e s s o m e d i a t i c o e d i v i o l a z i o n i d e l l a p r e s u n z i o n e d i i n n o c e n z a , p o t r e b b e p e r s i n o d i v e n i r e p i ù r i s c h i o s a p e r l e g a r a n z i e d e i c i t t a d i n i d i q u a n t o n o n s i a o g g i ” , c o n c l u d e .