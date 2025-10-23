R o m a , 2 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - L a r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e g i u s t i z i a d e l P d , l a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a , D e b o r a S e r r a c c h i a n i , h a p r o m o s s o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a N o r d i o i n m e r i t o a l l e n o t i z i e g i o r n a l i s t i c h e s e c o n d o c u i " i l c a p o d i g a b i n e t t o d e l M i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a h a u t i l i z z a t o u n a m o t o v e d e t t a d e l l ' A r m a d e i C a r a b i n i e r i " . L o r e n d e n o t o i l P d . L ’ i n t e r r o g a z i o n e - s o t t o s c r i t t a d a i d e p u t a t i C a s u , D i B i a s e , G i a n a s s i , L a c a r r a , S c a r p a - r i p r e n d e q u a n t o r i p o r t a t o d a d i v e r s i o r g a n i d i s t a m p a s e c o n d o c u i l a d o t t o r e s s a G i u s i B a r t o l o z z i , c a p o d i g a b i n e t t o d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a , " s i s a r e b b e r e c a t a t r a i l 3 e i l 4 o t t o b r e 2 0 2 5 s u l l ’ i s o l a d i C a p r i p e r p a r t e c i p a r e a u n c o n v e g n o o r g a n i z z a t o d a l l a C o r t e d i c a s s a z i o n e ” a b o r d o d i u n m e z z o r i s e r v a t o a l m i n i s t r o N o r d i o p e r m o t i v i d i s i c u r e z z a e r a p p r e s e n t a n z a i s t i t u z i o n a l e e c o n l a p r e s e n z a d e l " p r o f e s s o r G a e t a n o A r n a o , c o n i u g e d e l l a m e d e s i m a , p e r s o n a e s t r a n e a a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e " . L ’ i n t e r r o g a z i o n e s o t t o l i n e a c h e “ n o n r i s u l t e r e b b e r o s u s s i s t e n t i l e c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a o d i e m e r g e n z a t a l i d a g i u s t i f i c a r e l ’ i m p i e g o d i u n a m o t o v e d e t t a m i l i t a r e ” e r i c o r d a c h e i l C o d i c e d e l l ’ o r d i n a m e n t o m i l i t a r e r i s e r v a l ’ u s o d e i m e z z i m i l i t a r i “ a f i n a l i t à i s t i t u z i o n a l i , d i s e r v i z i o o d i s i c u r e z z a p e r s o n a l e d i a l t e c a r i c h e d e l l o S t a t o , p r e v i a s p e c i f i c a a u t o r i z z a z i o n e m i n i s t e r i a l e ” . S c r i v o n o i d e m o c r a t i c i : " L a v i c e n d a , s e c o n f e r m a t a , s o l l e v a q u e s t i o n i d i r i l i e v o d i s c i p l i n a r e e a m m i n i s t r a t i v o , a n c h e i n r e l a z i o n e a l l ’ i m p i e g o d i r i s o r s e p u b b l i c h e ” .