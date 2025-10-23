Roma, 23 ott (Adnkronos) - La responsabile nazionale giustizia del Pd, la deputata democratica, Debora Serracchiani, ha promosso uninterrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Nordio in merito alle notizie giornalistiche secondo cui "il capo di gabinetto del Ministro della Giustizia ha utilizzato una motovedetta dell'Arma dei Carabinieri". Lo rende noto il Pd. Linterrogazione - sottoscritta dai deputati Casu, Di Biase, Gianassi, Lacarra, Scarpa - riprende quanto riportato da diversi organi di stampa secondo cui la dottoressa Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, "si sarebbe recata tra il 3 e il 4 ottobre 2025 sullisola di Capri per partecipare a un convegno organizzato dalla Corte di cassazione a bordo di un mezzo riservato al ministro Nordio per motivi di sicurezza e rappresentanza istituzionale e con la presenza del "professor Gaetano Arnao, coniuge della medesima, persona estranea allamministrazione". Linterrogazione sottolinea che non risulterebbero sussistenti le condizioni di sicurezza o di emergenza tali da giustificare limpiego di una motovedetta militare e ricorda che il Codice dellordinamento militare riserva luso dei mezzi militari a finalità istituzionali, di servizio o di sicurezza personale di alte cariche dello Stato, previa specifica autorizzazione ministeriale. Scrivono i democratici: "La vicenda, se confermata, solleva questioni di rilievo disciplinare e amministrativo, anche in relazione allimpiego di risorse pubbliche.