R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e n o n è u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , m a u n ’ o p e r a z i o n e i d e o l o g i c a c h e s m a n t e l l a l a C o s t i t u z i o n e , a t t a c c a l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e n o n a f f r o n t a i n a l c u n m o d o i p r o b l e m i c o n c r e t i d e l s i s t e m a g i u d i z i a r i o . L a m a g g i o r a n z a p r e f e r i s c e r i p r o p o r r e v e c c h i e b a t t a g l i e i d e n t i t a r i e p i u t t o s t o c h e l a v o r a r e s u c i ò c h e s e r v e d a v v e r o a c i t t a d i n i e i m p r e s e ” . L o d i c h i a r a F e d e r i c o G i a n a s s i , c a p o g r u p p o d e m o c r a t i c o i n C o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a , a m a r g i n e d e l l e a u d i z i o n i p r o m o s s e o g g i d a l P d . “ I l P a e s e a s p e t t a r i f o r m e c a p a c i d i r i d u r r e i t e m p i i n f i n i t i d e i p r o c e s s i , d i g a r a n t i r e p e r s o n a l e s t a b i l e n e g l i u f f i c i g i u d i z i a r i , d i r e n d e r e e f f i c i e n t e e d a v v e r o f u n z i o n a n t e i l p r o c e s s o t e l e m a t i c o . A q u e s t e u r g e n z e , i l g o v e r n o r i s p o n d e c o n u n a r i f o r m a c h e n o n v e l o c i z z a u n s o l o p r o c e d i m e n t o e c h e , c o m e h a a m m e s s o l o s t e s s o m i n i s t r o N o r d i o , n o n p r o d u c e a l c u n m i g l i o r a m e n t o s u l p i a n o d e l l ’ e f f i c i e n z a . È c h i a r o l ’ o b i e t t i v o : i n d e b o l i r e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a e p i e g a r e i l p u b b l i c o m i n i s t e r o a l l ’ i n f l u e n z a d e l l ’ e s e c u t i v o " . " A n c o r a p i ù g r a v e , è l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a c h e u n t e s t o u s c i t o d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i a r r i v a i n P a r l a m e n t o b l i n d a t o e d e s t i n a t o a e s s e r e a p p r o v a t o s e n z a a l c u n a m o d i f i c a , r i d u c e n d o i l r u o l o d e l P a r l a m e n t o a p u r a r a t i f i c a . P e r q u e s t o c o n t i n u e r e m o a c o n t r a s t a r e c o n f o r z a q u e s t a s c i a g u r a t a r i f o r m a e a d i f e n d e r e l a C o s t i t u z i o n e r e p u b b l i c a n a , s c r i t t a p e r g a r a n t i r e e q u i l i b r i o e i n d i p e n d e n z a d e i p o t e r i , c o n t r o u n a d e s t r a c h e v u o l e p i e g a r e l a g i u s t i z i a a l l e l o g i c h e d e l l a p o l i t i c a ” .