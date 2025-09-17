R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " M a r c o P a t a r n e l l o , g i u d i c e d i M a g i s t r a t u r a d e m o c r a t i c a , c o n t i n u a a i n v i a r e m a i l d a l t o n o p r o v o c a t o r i o e l o n t a n e a n n i l u c e d a l r u o l o i m p a r z i a l e c h e d o v r e b b e r i c o p r i r e a i s u o i c o l l e g h i . D o p o a v e r d e f i n i t o G i o r g i a M e l o n i p i ù p e r i c o l o s a d i B e r l u s c o n i , o r a q u e s t o g i u d i c e d a l l a t o g a r o s s a c h i e d e a g l i a l t r i m a g i s t r a t i d i d i c h i a r a r e c o s a v o t e r a n n o a l p r o s s i m o r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i . " U n a t t o d i u n a g r a v i t à i n a u d i t a , c h e m i n a u n o d e i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a : l a l i b e r t à e l a s e g r e t e z z a d e l v o t o . S i a m o a l l a s c h e d a t u r a p o l i t i c a d e i g i u d i c i d a p a r t e d i u n a l t r o g i u d i c e . A t t e g g i a m e n t i c o m e q u e s t o n o n f a n n o a l t r o c h e r a f f o r z a r e l a n o s t r a c o n v i n z i o n e s u l l ’ u r g e n z a d i u n a r i f o r m a c h e s c r i v a f i n a l m e n t e l a p a r o l a f i n e s u l l e c o r r e n t i e s u l l a p o l i t i c i z z a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a ” , c o n c l u d e .