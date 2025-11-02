R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n e m i c i d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a n o n a v e n d o a r g o m e n t i d a c o n t r a p p o r r e a l l a v a l i d i t à d e l c a m b i a m e n t o c h e s a r à s o t t o p o s t o a l r e f e r e n d u m m e n t o n o s a p e n d o d i m e n t i r e . R a t t r i s t a v e d e r e o g n i g i o r n o r i p e t e r e c h e c i s a r à l a s u b o r d i n a z i o n e d e i p u b b l i c i m i n i s t e r i a l l e a u t o r i t à p o l i t i c h e . Q u e s t a m e n z o g n a è r i p e t u t a c o n i n s i s t e n z a a n c h e d a l p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i N a p o l i , G r a t t e r i , c h e s t i m o , i l c h e d i m o s t r a c h e n o n c i s o n o a r g o m e n t i p e r o p p o r s i a l l a f i n e d e l m e r c i m o n i o c o r r e n t i z i o d e l l e c a r i c h e n e l C s m o a l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e , c h e v e n i v a a u s p i c a t a d e c e n n i f a a n c h e d a F a l c o n e . E d a l l o r a s a p e n d o c h e l a p a r t i t a è p e r s a , i n t r o d u c o n o a u t e n t i c h e b u g i e . C h i d i c e c h e c ' è l a s u b o r d i n a z i o n e d e l p m a l l a p o l i t i c a è u n b u g i a r d o e c o m e t a l e v a c l a s s i f i c a t o p u b b l i c a m e n t e " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o , M a u r i z i o G a s p a r r i . " C i t i n o - a g g i u n g e - q u a l i n o r m e c o m p o r t a n o q u e s t o c a m b i a m e n t o . P e r a l t r o s i t r a t t a d i u n s i s t e m a c h e c ' è i n t u t t o i l m o n d o , m a c h e n o n c ' è e n o n c i s a r à i n I t a l i a . S c e n d a n o i n c a m p o c o n f r o n t a n d o s i s u l l a v e r i t à . E i b u g i a r d i , a n c h e s e c o n l a t o g a s u l l e s p a l l e , s a r a n n o c h i a m a t i c o m e t a l i d a n o i p u b b l i c a m e n t e . B a s t a m e n z o g n e . C i s i c o n f r o n t i s u l l a v e r i t à . C h i s p a r g e b u g i e d i f e n d e l a s p a r t i z i o n e c o r r e n t i z i a n e l C s m . C h e i n v e c e è u n a v e r i t à i n c o n t e s t a b i l e ” .