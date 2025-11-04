R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a d e s t r a l a c h i a m a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a m a q u e l l a s u l l a g i u s t i z i a n o n è u n a r i f o r m a : l e r i f o r m e s e r v o n o a m i g l i o r a r e l a c o n d i z i o n e d i v i t a d e l l a m a g g i o r a n z a d e l l e p e r s o n e . S e r v i r e b b e r o p e r e s e m p i o n e l m o n d o d e l l a g i u s t i z i a d e l l e r i f o r m e p e r a c c e l e r a r e i t e m p i d e l p r o c e s s o , p e r a u m e n t a r e g l i o r g a n i c i e a d i g i t a l i z z a r e g l i a t t i p r o c e s s u a l i . M a q u i n o n c ' è n i e n t e d i t u t t o q u e s t o " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s p a r l a n d o c o n i c r o n i s t i d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o . " Q u e s t a l e g g e m i r a s o l t a n t o - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - a r e n d e r e u n a p a r t e d e l l a m a g i s t r a t u r a s u b a l t e r n a a l c o n t r o l l o d e l l ' e s e c u t i v o , a m i n a r n e l ' i n d i p e n d e n z a e l ' a u t o n o m i a , s e r v e a p r o t e g g e r e c h i è g i à p r o t e t t o . I p o t e n t i p r i v i l e g i a t i c o m e s e m p r e s a r a n n o t u t e l a t i m e n t r e s a r a n n o d u r i s s i m i c o n i d e b o l i , a n z i p e r i f o r t i e p o t e n t i s i l a v o r a p e r g a r a n t i r e l ' i m p u n i t à . Q u e s t o è l ' o b i e t t i v o d i u n a v e r a e p r o p r i a c o n t r o r i f o r m a c h e m i a u g u r o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - i c i t t a d i n i e l e c i t t a d i n e i t a l i a n e r e s p i n g e r a n n o n e l l e u r n e c o n i l r e f e r e n d u m " .