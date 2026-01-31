M i l a n o , 3 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E ' d i n o v e i l n u m e r o d e i s u i c i d i i n c a r c e r e " r e g i s t r a t i n e l l ’ u l t i m o a n n o , " d i c u i c i n q u e t r a c o n d a n n a t i d e f i n i t i v i e q u a t t r o t r a i d e t e n u t i i n c u s t o d i a c a u t e l a r e . I n u n o S t a t o d e m o c r a t i c o , i l c a r c e r e n o n p u ò e s s e r e u n l u o g o d i m o r t i f i c a z i o n e d e l l a d i g n i t à u m a n a : d e v e e s s e r e p i u t t o s t o u n l u o g o i n c u i s i s c o n t a u n a p e n a d a l v o l t o c o s t i t u z i o n a l e , c h e p r o m u o v e l a r i f l e s s i o n e s u l p r o p r i o v i s s u t o p e r p r o i e t t a r l a i n u n a d i m e n s i o n e d i s p e r a n z a " . E ' u n o d e i p a s s a g g i d e l l ’ i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d ’ A p p e l l o d i M i l a n o G i u s e p p e O n d e i i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o g i u d i z i a r i o . " N o n o s t a n t e i l s u p e r a m e n t o d e l l a p r o s p e t t i v a c a r c e r o - c e n t r i c a , l a n a t u r a d i e s t r e m a r a t i o d e l l a d e t e n z i o n e i n c a r c e r e e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e m i s u r e a l t e r n a t i v e , s i r e g i s t r a u n p r o g r e s s i v o a u m e n t o d e l l e p r e s e n z e i n c a r c e r e . I l d a t o s t a t i s t i c o d e l s o v r a f f o l l a m e n t o c a r c e r a r i o n e l D i s t r e t t o , a g g i o r n a t o a l 3 0 g i u g n o 2 0 2 5 , p a s s a d a l 1 3 9 , 1 5 % a l 1 4 2 , 0 8 % , e v i d e n z i a n d o u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o r i s p e t t o a l p e r i o d o p r e c e d e n t e . I l n u m e r o d i d e t e n u t e p r e s e n t i a l 3 0 g i u g n o ( n u m e r o 3 6 8 ) , c o r r i s p o n d e a p o c o p i ù d e l 5 % ( 5 , 1 0 % ) d e l t o t a l e m e n t r e è d e l 4 4 , 5 % l a q u o t a d i d e t e n u t i s t r a n i e r i ( 3 . 2 1 6 ) " c h i o s a O n d e i .