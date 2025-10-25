R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l e n u o v e l e g g i v o l u t e d a l G o v e r n o M e l o n i t i a v v e r t o n o p r i m a d i a r r e s t a r t i e c a n c e l l a n o l ' a b u s o d i u f f i c i o . A V e n e z i a 2 2 p r e s u n t e b o r s e g g i a t r i c i ' f u g g o n o ' d a l T r i b u n a l e d o p o i l p r e a v v i s o d i a r r e s t o . A F i r e n z e c a d o n o v a r i c a p i d i i m p u t a z i o n e p e r l a C o n c o r s o p o l i d e l l e n o m i n e i n a l c u n i o s p e d a l i p e r c h è q u e l r e a t o d e i p o t e n t i c h e a b u s a n o d e l l a l o r o p o s i z i o n e n o n c ' è p i ù . L e v i c e n d e r i p o r t a t e o g g i d a l F a t t o Q u o t i d i a n o c i r a c c o n t a n o b e n e i l c a p o l a v o r o d i M e l o n i e N o r d i o . O r a v o r r e b b e r o c o m p l e t a r e l ' o p e r a c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e t a n t o c a r a a l l a P 2 e a L i c i o G e l l i . P a s s o d o p o p a s s o s t a n n o a r r i v a n d o a l l ’ o b i e t t i v o f i n a l e : u n a g i u s t i z i a c o m p l e t a m e n t e p i e g a t a a l l a p o l i t i c a . È l ' I t a l i a d e l l ' i m p u n i t à . È l ' I t a l i a d e l l ' i n g i u s t i z i a " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l .