R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r i o r i t à n u m e r o u n o , l a s e t t i m a n a p r o s s i m a è l a t e r z a l e t t u r a d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , c i o è l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e . I n i z i e r e m o m a r t e d ì . P e n s i a m o d i c o n c l u d e r e g i o v e d ì a l m a s s i m o v e n e r d ì " . L o d i c e i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , a d A g o r à . " S i a v v i c i n a f i n a l m e n t e l a c o n c l u s i o n e d i q u e l l a i m p o r t a n t e r i f o r m a , n o n è u n a r i f o r m a c o n t r o l a m a g i s t r a t u r a . I o s o n o c o n v i n t o c h e u n p e z z o d e l l a m a g i s t r a t u r a a g i s c a c o n f i n a l i t à p o l i t i c a e q u e s t o s e c o n d o m e è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i , m a q u e l l a è u n a r i f o r m a c h e s e r v e a d a r e u n p r o c e s s o p i ù g i u s t o , a v e r e u n g i u d i c e t e r z o e s o p r a t t u t t o a c a n c e l l a r e l e c o r r e n t i p a r t i t i c h e e p o l i t i c h e a l l ' i n t e r n o d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e s o n o u n c a n c r o c h e h a c o r r o s o l ' a m m i n i s t r a t u r a c o m e s e g n a i l c a s o P a l a m a r a " .