R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n a b b i a m o p e r s o u n s o l o m o m e n t o : i l d i p a r t i m e n t o G i u s t i z i a d i F o r z a I t a l i a s i è g i à r i u n i t o a N a p o l i p e r e s s e r e t r a l a g e n t e e s p i e g a r e l e r a g i o n i d i u n a r i f o r m a c h e i e r i h a v i s s u t o u n m o m e n t o s t o r i c o c o n l a c o n c l u s i o n e d e l l ’ i t e r p a r l a m e n t a r e e c h e o r a e n t r a n e l l a f a s e d e l c o n f r o n t o c o n i c i t t a d i n i , i n v i s t a d e l p a s s a g g i o r e f e r e n d a r i o " . C o s ì A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d e i d i p a r t i m e n t i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' L a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a d i F o r z a I t a l i a ' i n c o r s o o g g i a N a p o l i . " C i t r o v i a m o i n u n m o m e n t o i m p o r t a n t e p e r q u e s t a r e g i o n e - p r o s e g u e - c h i a m a t a a s c e g l i e r e t r a u n f u t u r o n u o v o e d i s p e r a n z a , c o n l a c a n d i d a t u r a d i C i r i e l l i , c h e F o r z a I t a l i a s o s t i e n e , o p p u r e i l r i t o r n o a i p e g g i o r i c l i c h é d i u n a p o l i t i c a a s s i s t e n z i a l i s t a e r i p i e g a t a s u s e s t e s s a " . " O g g i p a r l i a m o d i g i u s t i z i a i n s i e m e a l v i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a , F r a n c e s c o P a o l o S i s t o , c o n i u g a n d o l a c o n i l s e n s o p r o f o n d o d e l v a l o r e d e l l a l i b e r t à . Q u e s t a è u n a g r a n d e r i f o r m a d i l i b e r t à , d i g a r a n t i s m o e d i f i d u c i a n e l c i t t a d i n o . D o p o t u t t e l e s o f f e r e n z e v i s s u t e d a S i l v i o B e r l u s c o n i , a b b i a m o r a c c o l t o e p o r t a t o a v a n t i l a s u a v i s i o n e . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e s i g n i f i c a p i ù l i b e r t à p e r l ’ i n d i v i d u o , p i ù g a r a n z i e e u n a g i u s t i z i a d a v v e r o p i ù g i u s t a " , c o n c l u d e .